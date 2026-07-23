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लोणावळ्यात पावसाचा धुमाकूळ! 23 जुलैपर्यंत तब्बल 3,067 मिमी विक्रमी पावसाची नोंद; पर्यटकांच्या गर्दीमुळं ट्रॅफिक जाम

लोणावळ्यात 23 जुलैपर्यंत 3,067 मिमी विक्रमी पावसाची नोंद झाली आहे. धबधबे ओसंडून वाहू लागल्यानं पर्यटकांची अलोट गर्दी झाली आहे. वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे.

LONAVALA MONSOON UPDATE
लोणावळ्यात पावसाचा धुमाकूळ (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 23, 2026 at 8:10 PM IST

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लोणावळा : सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या लोणावळ्यात यंदाचा मान्सून विक्रमी ठरत आहे. पावसामुळं जुलै महिन्यातच मागील वर्षाची नोंद मागं टाकली आहे. 23 जुलैपर्यंत शहरात तब्बल 3,067 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत झालेल्या पावसापेक्षा हा आकडा अधिक आहे.

मान्सूनचा कालावधी अद्याप बराच शिल्लक असल्यानं यंदा वार्षिक पर्जन्यमानाचा नवा विक्रम होण्याची शक्यता हवामान अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. यंदा जूनच्या सुरुवातीपासूनच लोणावळा परिसरात पावसानं दमदार हजेरी लावली. काही दिवस मुसळधार, तर काही दिवस सलग रिमझिम पावसामुळं संपूर्ण परिसर हिरवाईनं नटला आहे. डोंगररांगा धुक्यानं वेढल्या असून, असंख्य धबधबे आणि ओढे प्रवाही झाले आहेत. त्यामुळं संपूर्ण परिसरात निसर्गाचं मनमोहक रूप पाहायला मिळत आहे.

लोणावळ्यात पावसाचा धुमाकूळ (ETV Bharat Reporter)

निसर्गरम्य स्थळांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी : सततच्या पावसामुळं धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवक सुरू आहे. जलसाठ्यात सातत्यानं वाढ होत आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटण्यास मदत झाली आहे. शेतीसाठीही हा पाऊस लाभदायक ठरत आहे. यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचं वातावरण आहे. भातासह विविध खरीप पिकांसाठी आवश्यक असलेली ओल जमिनीत निर्माण झाल्यानं पिकांची वाढ चांगली होत असल्याचं कृषी क्षेत्रातील जाणकार सांगत आहेत. लोणावळ्यातील पर्यटनालाही मोठी चालना मिळात आहे. भुशी धरण, टायगर पॉईंट, लायन्स पॉईंट, राजमाची परिसर, ड्यूक्स नोज, लोहगड, विसापूर आणि इतर निसर्गरम्य स्थळांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. विशेषतः शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी हजारो पर्यटक लोणावळ्याकडं धाव घेतात. यामुळं शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहतुकीची मोठी कोंडी होत आहे. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यानं स्थानिक नागरिकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

पर्यटकांनी सावधगिरी बाळगण्याचं आवाहन : वाढत्या गर्दीमुळं प्रशासनानं पर्यटकांना सावधगिरी बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे. धबधबे, ओढे, तलाव आणि पाण्याच्या प्रवाहाजवळ अनावश्यक गर्दी करू नये, पाण्यात उतरू नये, सेल्फी काढण्यासाठी धोकादायक ठिकाणी जाऊ नये तसंच प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करावं, असं आवाहन केलं आहे. पावसाच्या काळात डोंगर उतारांवर दगड कोसळणं, दरडी सैल होणं किंवा पाण्याचा प्रवाह अचानक वाढणं यासारख्या घटना घडू शकतात. त्यामुळं प्रत्येकानं स्वतःच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणं आवश्यक आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सज्ज : हवामान विभागानं पुढील काही दिवसही घाटमाथ्यावर मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. काही भागांत अतिवृष्टीची शक्यता असल्यामुळं संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सज्ज ठेवलं आहे. लोणावळा हे राज्यातील सर्वाधिक पर्जन्यमान असलेल्या शहरांपैकी एक मानले जाते. प्रत्येक वर्षी येथे मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडत असला, तरी यंदाच्या मान्सूननं वेगळीच छाप सोडली आहे. जुलै महिन्यातच तीन हजार मिलिमीटरचा टप्पा पार झाल्यामुळं नागरिकांसह हवामान तज्ञांचही लक्ष या विक्रमी पावसाकडं लागलं आहे. आगामी आठवड्यांमध्येही पावसाचा जोर कायम राहिल्यास यंदाचे वर्ष लोणावळ्याच्या इतिहासात सर्वाधिक पर्जन्यमान असलेल्या वर्षांपैकी एक म्हणून नोंदवलं जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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TAGGED:

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