लोणावळ्यात मायलेकींची 100 फूट खोल दरीत उडी; झाडाच्या फांद्यांमुळे वाचले प्राण
कौटुंबिक वादाला कंटाळून लोणावळ्यातील लायन्स पॉइंटवर एका महिलेनं आपल्या 8 वर्षांच्या मुलीसह 100 फूट खोल दरीत उडी मारली.
Published : October 20, 2026 at 1:15 PM IST
लोणावळा : पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या लोणावळ्यातील लायन्स पॉइंट येथे कौटुंबिक वादातून एका महिलेनं आपल्या आठ वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीसह सुमारे 100 फूट खोल दरीत उडी मारल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. काल दुपारी घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. सुदैवाने दरीतील झाडाच्या फांद्यांमध्ये मायलेकी अडकल्यानं त्यांचा जीव वाचला. लोणावळा पोलीस आणि शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमनं तातडीनं बचावकार्य राबवत दोघींनाही सुखरूप बाहेर काढले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, लोणावळ्यातील निसर्गरम्य लायन्स पॉइंट परिसरात ही घटना घडली. कौटुंबिक वादातून मानसिक तणावात असलेल्या महिलेनं आपल्या आठ वर्षांच्या मुलीसह दरीत उडी मारल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. सुमारे 100 फूट खोल दरीत पडल्यानं मायलेकींच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण झाला होता. मात्र, सुदैवानं दरीतील झाडाच्या फांद्यांमध्ये त्या अडकल्यानं थेट खोल दरीत कोसळण्यापासून बचावल्या आणि मोठा अनर्थ टळला.
घटनेची माहिती मिळताच लोणावळा पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमलाही पाचारण करण्यात आलं. खोल दरीत अडकलेल्या मायलेकींना बाहेर काढण्याचं मोठं आव्हान बचाव पथकासमोर होते. दरीची खोली, तेथील झाडे-झुडपे आणि अवघड भौगोलिक परिस्थिती यामुळे बचावकार्य अत्यंत काळजीपूर्वक करणं आवश्यक होतं.
शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमच्या जवानांनी दोरीच्या साहाय्यानं नियोजनबद्ध पद्धतीनं बचावकार्य सुरू केलं. दरीत उतरून झाडाच्या फांद्यांमध्ये अडकलेल्या मायलेकींपर्यंत पोहोचून, आवश्यक ती खबरदारी घेत दोघींनाही सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं. पोलीस आणि बचाव पथकाच्या तत्परतेमुळे संभाव्य मोठी दुर्घटना टळली.
या घटनेत मायलेकींना किरकोळ दुखापत झाल्याची माहिती आहे. महिलेची प्रकृती लक्षात घेता, तिला पुढील उपचारांसाठी लोणावळ्यातील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. आठ वर्षांच्या चिमुकलीचाही जीव वाचल्यानं मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या लायन्स पॉइंटवर घडलेल्या या घटनेमुळे पर्यटकांसह स्थानिक नागरिकांमधूनही चिंता व्यक्त केली जात आहे. कौटुंबिक वादातून महिलेनं एवढं टोकाचं पाऊल का उचललं, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. या घटनेमागील नेमकी कारणं, कौटुंबिक वादाचं स्वरूप आणि इतर संबंधित बाबींचा तपास लोणावळा ग्रामीण पोलीस करत आहेत.
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