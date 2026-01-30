जगप्रसिद्ध खाऱ्या पाण्याचे लोणार सरोवर धोक्यात? भूजल तज्ञांनी सूचविले उपाय
लोणार सरोवर हे नैसर्गिक खाऱ्या पाण्याचे सरोवर म्हणून जगप्रसिद्ध आहे. या सरोवराचं अस्तित्व कशामुळे धोक्यात आहे? त्यावर काय उपाययोजना आहेत? जाणून घ्या, सविस्तर.
Published : January 30, 2026 at 2:07 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - जगप्रसिद्ध असलेल्या लोणार सरोवराचे अस्तित्व धोक्यात येणार असल्याची शक्यता गेल्या काही वर्षांपासून व्यक्त केली जात आहे. जागतिक स्तरावर खाऱ्या पाण्याचे सरोवर म्हणून लोणार सरोवराची आगळीवेगळी ओळख निर्माण झालेली आहे. गोड्याचे पाण्याचे प्रमाण वाढत असल्यानं सरोवराचे असलेले महत्त्व संपुष्टात येईल का, अशी भीती व्यक्त होत असतानाच त्यावरच्या उपाययोजना करण्यासाठी जलतज्ञ आणि भूजल तज्ञांनी अहवाल तयार केला आहे.
गेल्या काही वर्षात लोणार सरोवरात वाढत असलेल्या पाणी पातळीमुळे गोड्या पाण्याचे प्रमाण अधिक झालं आहे. त्यामुळे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर अशी मूळ ओळख पुसली जाण्याची भीती भूजल तज्ञ डॉ. अशोक तेजनकर यांनी व्यक्त केली. नुकतेच डॉ. तेजनकर यांनी या भागाचा सर्वेक्षण करून येणाऱ्या अडचणींची नेमकी कारणे काय आणि उपाय याबाबत सर्वेक्षण करून स्थानिक पातळीवर अहवाल सोपवला आहे.
पर्यटनावर मोठा परिणाम- जागतिकस्तरावरील पर्यटन स्थळ म्हणून ओळखले जाणारे लोणार सरोवर हे बुलढाण्यात आहेत. खाऱ्या पाण्याचे सरोवर पाहण्यासाठी देश-विदेशातून नागरिक दाखल होत असतात. त्याचबरोबर काठावर असलेले कुमारेश्वर, यज्ञेश्वर, महादेवी मंदिर, बगीचा महादेव, देशमुख महादेव, अंबरखाना, कमळजा मंदिरासारखे मंदिर पर्यटकांना भुरळ घालत असल्यानं मोठी गर्दी याठिकाणी दिसून येत होती. मात्र, सरोवराच्या पाणी पातळीत मागील काही वर्षात झपाट्यानं वाढ झाल्यानं पाण्यातील खारेपण कमी झाले. त्यामुळे हा बहुतांश सर्व परिसर पाण्याखाली गेल्यानं स्थानिक पर्यटन उद्योगावर मोठा परिणाम झाला आहे.
सरोवरातील भूजल पातळीत वाढ- भूजल हे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहत राहते. पाणी स्थिर नसल्यानं भूजल परिस्थिती काही वेळेनंतर बदलत राहते. त्यात, काही ठिकाणी पाणी वाढते. तर काही ठिकाणी कमी होते, हे प्रामुख्याने पाहायला मिळते. मागील पंधरा वर्षांमध्ये लोणार सरोवरच्या ठिकाणीदेखील असेच काहीसे बदल पाहायला मिळते. स्थानिक लोकांनी पाणी मिळवण्यासाठी असो किंवा प्रशासनानं पाण्याच्या नियोजनासाठी भूपातळीवर केलेल्या प्रयोगामुळे तेथील भूजल पातळी वाढलेली दिसून येत आहे. यामध्ये जलसंधारणाची कामे, तलाव, विहिरी आणि बोअरवेल घेणे अशी कामे करताना खोली खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच लोणार सरोवरात बेसॉट खडक असल्यानं काही मर्यादा आहेत. त्यावर प्रयोग झाल्यानं त्याचा परिणाम असल्याचे मत भूजल तज्ञ डॉ. अशोक तेजनकर यांनी व्यक्त केलं.
झरे पुनर्जीवित झाले- पाण्यासाठी अनेकांनी बोअर घेताना त्याची खोली 700 फूट पर्यंत घेण्यात आली आहे. त्यात उभे आडवे बोअर मारल्यानं पाण्याचे मृत झरे पुनर्जीवित झाले. जमिनीवर केलेल्या बदलांमुळे जमिनीच्या आत परिणाम झाले. त्यात सुरू झालेले खारे आता त्या सरोवरमध्ये येऊन मिळू लागल्यानं परिणामी तेथील पाणी पातळीत वाढ होत आहे. पूर्वी काही प्रमाणात आलेले पाणी आसपासच्या शेतांमध्ये जमा होऊन तिथेच मुरायचं. मात्र, काही वर्षांमध्ये त्याचे प्रमाण वाढून पाणी तलावात जात असल्यानं लोणार सरोवराचे अस्तित्व अडचणीत सापडले असल्याचं मत अभ्यासक तथा जलतज्ञ डॉ अशोक तेजनकर यांनी व्यक्त केलं. त्यासाठी काही तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना आहेत. त्यानुसार काम केल्यास परिस्थिती नियंत्रणात आणता येतील, असेदेखील त्यांनी सांगितलं.
उपाय योजना करणं गरजेचं- "लोणार सरोवर हे खाऱ्या पाण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र, तेथील पाणी पातळीत होणाऱ्या वाढीमुळे गोडे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललं आहे. याचा परिणाम म्हणून सरोवराची ओळख पुसली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, त्यासाठी भूशास्त्र सर्वेक्षण करून येणाऱ्या पाण्याच्या झऱ्यांची लांबी-रुंदी यांचा अभ्यास करून उपाय योजना करता येईल. तर येणारे पाणी दुसऱ्या बाजूला वळवून किंवा पाणी तिथून काढून टाकता आले तर लोणार सरोवर आणि परिसरातील इतर वास्तू वाचवणं शक्य होईल. तशा उपाययोजना स्थानिक पातळीवर कळविलं आहे", अशी माहिती अभ्यासक आणि जलतज्ञ डॉ. अशोक तेजनकर यांनी दिली.