' लोकसभेतील संख्या वाढ होण्यापेक्षा गुणात्मक वाढ होणं गरजेचं'- घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांची सरकारवर टीका

देशाच्या लोकसभेतील सदस्यांची संख्या वाढवण्याची तयारी केंद्र सरकार करण्याच्या तयारीत आहे. यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली.

माध्यमांशी बोलताना उल्हास बापट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 7:52 PM IST

पुणे : 2029 साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जागा वाढवण्याचा विचार केंद्र सरकार आहे. यावरून आता असलेल्या 543 जागा वरून 816 पर्यंत जागा वाढण्याची चर्चा सुरू आहे. तसंच 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम'ची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि महिलांना 273 जागांचं आरक्षण देण्यासाठी हा बदल करण्यात येणार आहे. त्यामुळं नवीन संसदेची क्षमता ही 816 जागांची होणार आहे. यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सरकारवर टीका करत जागा वाढवण्याची गरज नसल्याचं म्हणत सरकारवर निशाणा साधला.

...पण लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढवण्याची गरज नाही : "महिला आरक्षणाचा विषय आहे, तो वर्षानुवर्ष चर्चेत येत आहे. 2023 साली 106 क्रमांकाचे घटनादुरुस्ती विधयक मान्य झालं. ते निवडणुकीच्या आधी मान्य करण्यात आलं होतं. पण ते 2034 साली मान्य होईल, असं स्पष्ट दिसतं होतं. तेव्हा निवडणुकीच्या आधी फक्त गाजर दाखवलं गेलं. जगात जिथं-जिथं संसदीय लोकशाही आहे, त्या-त्या देशात संसदेचं महत्त्व कमी होत चाललं आहे. संसदेची सत्ता कॅबिनेटकडं जाते. मग ती पंतप्रधान यांच्याकडं जाते. कायद्याच्या दृष्टीनं जर विचार केला तर या वाढीला काहीही महत्त्व नाही. संख्या वाढवण्यापेक्षा गुणात्मक वाढ होणं गरजेचं आहे. लोकसभेत असलेल्या एक तृतीयांश सदस्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. महिलांसाठी आरक्षण असणं अत्यंत गरजेचं आहे. पण, संख्या वाढवण्याची गरज नाही," अशी माहिती घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले.

लोकसभेत गुणात्मक वाढ होणे गरजेचं : "आता लोकशाहीमध्ये संख्यावाढ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तो राजकारणाचा भाग आहे. आताच्या लोकसभा अध्यक्षांना 550 सदस्यांना सांभाळता येत नाही. तर ते साडेआठशे सदस्यांना कसं सांभाळणार? लोकसभेतील सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न घातक आहे. भारताची लोकसंख्या ही कमी करणं शक्य नाही. मोहन भागवत यांनी सांगितलं आहे की, प्रत्येक कुटुंबात तीन मुलांना जन्म दिला पाहिजे. यामुळे लोकसंख्या वाढेल. पुन्हा पुढं काय? आपल्याला लोकसभेतील सदस्यांची जागा वाढवावी लागेल. यामुळं हा सगळा पोरखेळ असून लोकसभेत गुणात्मक वाढ होणं गरजेचं आहे," अशी प्रतिक्रिया घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली.

