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'शत्रूराष्ट्रांचा कर्दनकाळ' अजित डोवाल यांना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर; 1 ऑगस्ट रोजी होणार पुरस्कार सोहळा

लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टतर्फे यंदाचा लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल (Ajit Doval) यांना जाहीर करण्यात आला आहे.

Lokmanya Tilak National Award
अजित डोवाल (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 5:34 PM IST

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पुणे : लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टतर्फे दरवर्षी लोकमान्य टिळक यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त दिला जाणारा 'लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार' यंदा देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल (Ajit Doval) यांना जाहीर करण्यात आला आहे. ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. रोहित टिळक यांनी आज पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. यंदा 1 ऑगस्ट रोजी लोकमान्य टिळक यांची 106 वी पुण्यतिथी आहे. त्या दिवशी दुपारी 12 वाजता, मुकुंदनगर येथील कटारिया हायस्कूलच्या मैदानावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याहस्ते अजित डोवाल यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार असल्याची माहिती रोहित टिळक यांनी दिली.

अजित डोवाल यांची 'शत्रूराष्ट्रांचा कर्दनकाळ' अशी ओळख : वितरण सोहळ्यास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र आणि एक लाख रुपये रोख, असं या पुरस्काराचं स्वरूप असून 1983 पासून हा पुरस्कार प्रदान केला जात आहे. यावेळी डॉ. रोहित टिळक म्हणाले की, देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे अजित डोवाल यांची 'शत्रूराष्ट्रांचा कर्दनकाळ' अशी ओळख आहे. ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन हॉट परसूट, बालाकोट हवाई हल्ला तसेच डोकलाममधील राजनैतिक वाटाघाटी यामध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.

रोहित टिळक यांची पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)

गुप्तचर अधिकारी म्हणून सेवा बजावली : आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेची धोरणे आणि भूमिका मांडण्यात डोवाल यांचं धोरण मोलाचं ठरलं आहे. गुप्तचर विभागाचे त्यांनी एका दशकाहून अधिककाळ नेतृत्व केलंय. त्या विभागाचे संचालक म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं. तसेच त्यांनी 33 वर्षांहून अधिक काळ गुप्तचर अधिकारी म्हणून सेवा बजावली. दहशतवाद विरोधी कारवाया आणि गुप्त मोहिमांतील त्यांचे योगदान आणि त्याद्वारे देशाला सामर्थ्यवान करण्याच्या राष्ट्र कार्यासाठी त्यांची लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली असल्याचं यावेळी डॉ. रोहित टिळक यांनी सांगितलं.

अनेक मान्यवरांना या पुरस्काराने गौरविण्यात आले : पहिल्या वर्षी एस. एम. जोशी या पुरस्काराचे मानकरी ठरले. आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह, माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, नितीन गडकरी, राहुलकुमार बजाज, जी. माधवन नायर, एन. आर. नारायण मूर्ती, डॉ. शिवथानू पिल्लई, माँटेकसिंग अहलुवालिया, डॉ. कोटा हरिनारायण, डॉ. के. सिवन, बाबा कल्याणी, डॉ. सायरस पूनावाला, सुधा मूर्ती यांच्यासह अन्य दिग्गजांना हा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले आहे. स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण आणि बहिष्कार ही लोकमान्यांची चतुः सूत्री आजही तितकीच महत्त्वाची आहे, असेही डॉ. रोहित टिळक यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार
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AJIT DOVAL AWARD
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