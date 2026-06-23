लोहगड किल्ला मृत्यू प्रकरणी नवा ट्विस्ट : अपघात नाही तर 'हत्या'; मित्राच्या मदतीनं नियोजित वधूनं रचला केतनच्या हत्येचा कट
लोहगड किल्ल्यावरील केतन अग्रवालचा मृत्यू अपघात नसून घातपात असल्याचं उघड झालं आहे. लोणावळा पोलिसांनी त्याची होणारी पत्नी सिया आणि तिच्या साथीदाराला हत्येप्रकरणी अटक केली.
Published : June 23, 2026 at 3:59 PM IST
लोणावळा (पुणे) : 18 जूनला लोहगड किल्ल्यावरुन केतन अग्रवाल याचा दरीत कोसळून मृत्यू झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचं वाटलं होतं. परंतु, लोणावळा ग्रामीण पोलिसांच्या सखोल तपासानंतर ही घटना अपघात नसून हत्या असल्याचा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. या प्रकरणी केतन अग्रवालची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा सहकारी चेतन चौधरी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून, दोघांनीही गुन्ह्याची कबुली दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
...म्हणून आखला केतनला संपवण्याचा कट : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केतन अग्रवाल हा होणारी पत्नी सिया गोयलसोबत किल्ल्यावर फिरायला गेला होता. तिथं फोटो काढताना तोल जाऊन दरीत पडल्यामुळं केतन अग्रवालचा मृत्यू झाल्याचं सुरुवातीला सांगण्यात आलं. मात्र, या घटनेनंतर नातेवाईकांकडून मिळालेली माहिती, तसंच गोपनीय, तांत्रिक तपासातून काही संशयास्पद बाबी समोर आल्या. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास अधिक खोलात जाऊन सुरू केला. तपासादरम्यान उघड झालेल्या माहितीनुसार, सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी केतन अग्रवाल याच्या हत्येचा कट रचला होता. दोघांचे प्रेमसंबंध असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. केतन आणि सिया यांचं लग्न नोव्हेंबर महिन्यात होणार होतं. मात्र, सियाला हे लग्न मान्य नव्हतं. याच कारणातून तिनं चेतन चौधरीसोबत मिळून केतनला संपवण्याचा प्लॅन आखल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे.
योग्य संधी साधून केतनला दरीत ढकललं : घटनेदिवशी सिया गोयल आणि केतन अग्रवाल हे दोघे आधी किल्ल्यावर गेले. त्यानंतर चेतन चौधरी हा मागून किल्ल्यावर पोहोचला. त्यानंतर योग्य संधी साधून केतनला दरीत ढकललं. त्यामुळं केतनचा मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे, सिया गोयलनं घटनेनंतर आरडाओरडा करून हा अपघात असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षा रक्षक आणि पोलिसांना बोलावण्यात आलं. तसंच याप्रकरणाची माहिती केतनच्या कुटुंबीयांना देण्यात आली.
...अशी केली कटाची आखणी : मागील काही महिन्यांपासून सिया आणि केतन यांच्यात वाद सुरू होते. सुमारे 8 ते 10 महिन्यांमध्ये त्यांची ओळख वाढली होती. याआधीही ते दोघे लोहगड किल्ल्यावर फिरण्यासाठी गेले होते. 14 जून रोजीही ते किल्ल्यावर गेले होते. तेव्हाच या कटाची आखणी झाल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. तांत्रिक पुरावे, कॉल डिटेल्स आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी अवघ्या काहीच दिवसात या प्रकरणाचा छडा लावला. यामध्ये तिसऱ्या व्यक्तीचा सहभाग असल्याचंही स्पष्ट झालं. तसंच, संबंधित तिघं एकमेकांना ओळखत होते आणि एकाच परिसरात त्यांचं येणं-जाणं होतं, असं तपासात समोर आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
लोणावळा परिसरात मोठी खळबळ : लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी या प्रकरणाचा बारकाईनं तपास करत महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले असून, आरोपींना अटक केली आहे. पुढील तपासात हत्येमागील नेमकं कारण आणि इतर कोणाचा सहभाग आहे का? याचा शोध घेतला जात आहे. या घटनेमुळं लोणावळा परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, अपघाताच्या नावाखाली घडणाऱ्या गुन्ह्यांकडं अधिक सतर्कतेनं पाहण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
कट रचून केली हत्या : केतन अग्रवालचं सिया गोयल (रा. मार्केट यार्ड, पुणे) हिच्यासोबत लग्न होणार होतं. केतन आणि सिया लोहगड किल्ल्यावर फिरायला गेले होते. त्यावेळी किल्ल्यावर फिरताना केतनचा पाय घसरून तो दरीत कोसळला. यात त्याचा मृत्यू झाला, अशी माहिती सिया गोयलनं दिली. त्यामुळं या अपघाताची नोंद आकस्मित नोंद करण्यात आली. ही घटना प्रथमदर्शनी संशयास्पद वाटल्यामुळं तपास पथकानं यामध्ये प्रॉपर्टी वाद किंवा कोणता प्रेमसंबंधाचा प्रकार आहे का? याबाबत तपास सुरू केला. तपासादरम्यान मुलीचे प्रेमसंबंध असल्याची माहिती समोर आली. चेतन चौधरी आणि सिया गोयल यांचे प्रेमसंबंध होते. परंतु सिया गोयलचं लग्न केतन अग्रवालसोबत ठरलं होतं. सिया गोयलला केतन अग्रवालसोबत लग्न करायचं नव्हतं. केतन प्रेमसंबंधात आडकाठी आणत असल्यानं चेतन चौधरी व सिया गोयल यांनी कट रचून केतन अग्रवालला लोहगड किल्ल्यावर फिरायला नेलं. यानंतर प्रियकर चेतन चौधरीला बोलावून घेतलं. यानंतर दोघांनी केतन अग्रवालला किल्ल्यावरून खाली ढकलून देत त्याचा खून केल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे, अशी माहिती पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी दिली.
हेही वाचा :
- केईएम रुग्णालयाचे नाव बदलण्यावरून विधानपरिषदेमध्ये खडाजंगी; नाव काय बदलता, आधी गैरव्यवस्था दूर करा, विरोधकांचा हल्लाबोल
- भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी खडसे कुटुंबीय तपासात सहकार्य करत नाही, राज्य सरकारचा हायकोर्टात दावा
- मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारामुळं 3 लाख विद्यार्थी वह्या-पुस्तकांविना; शिक्षण मंडळाच्या बैठकीत मुद्दा गाजणार