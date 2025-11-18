मुंबईकरांचे हाल! ऐन गर्दीच्या वेळी लोकल विस्कळीत; सीएनजीअभावी रिक्षा अन् टॅक्सींना ब्रेक
विक्रोळी ते कांजुरमार्गदरम्यान आज सकाळी रेल्वे रुळाला तडा गेल्याने हजारो चाकरमान्यांचा खोळंबा झाला.
Published : November 18, 2025 at 10:31 AM IST|
Updated : November 18, 2025 at 10:57 AM IST
मुंबई : ऐन गर्दीच्या वेळी मध्य रेल्वेची लोकल सेवा अचानक ठप्प झाल्याने आणि सलग तिसऱ्या दिवशी सीएनजीचा तीव्र तुटवडा कायम राहिल्याने मुंबईकरांना दुहेरी फटका बसला आहे. विक्रोळी ते कांजुरमार्गदरम्यान आज सकाळी रेल्वे रुळाला तडा गेल्याने हजारो चाकरमान्यांचा खोळंबा झाला, तर पर्यायी वाहतूक म्हणून रिक्षा-टॅक्सीचा आधार घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना तासनतास रांगांमध्ये उभे राहावे लागले.
दोन्ही दिशांच्या लोकल 30 ते 45 मिनिटे उशिराने धावतायत : आज सकाळी 7 वाजून 32 मिनिटांनी विक्रोळी-कांजूरमार्ग स्थानकांदरम्यान डाऊन स्लो मार्गावरील रेल्वे रुळाला मोठा तडा गेल्याचे निदर्शनास आल्याने रेल्वे प्रशासनाने तात्काळ वाहतूक थांबवली. अपघात टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. तांत्रिक पथकाने युद्धपातळीवर काम केल्यानंतर सुमारे दीड तासाने तात्पुरती दुरुस्ती पूर्ण झाली; मात्र सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या मार्गावर लोकलला फक्त 30 किमी प्रतितास वेगाने चालवण्याची मर्यादा घालण्यात आली. परिणामी, सीएसएमटी ते ठाणे-कल्याण अशा दोन्ही दिशांच्या लोकल 30 ते 45 मिनिटे उशिराने धावत आहेत. माटुंगा ते पुढे डाऊन स्लो गाड्या फास्ट मार्गावर वळवल्याने भांडुप, कांजूरमार्ग, विक्रोळी आदी स्लो स्टेशनवरील प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे.
स्थानकांवर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी : लोकल उशिराने धावत असल्याने विक्रोळी, कांजूरमार्ग, घाटकोपर, मुलुंड, ठाणे आदी स्थानकांवर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी उसळली आहे. प्लॅटफॉर्मवर आणि रेल्वे ट्रॅकवर गाड्या एकामागोमाग एक थांबलेल्या दिसत आहेत. अनेकांनी ऑफिसला पोहोचण्यासाठी बेस्ट बस, ऑटो किंवा टॅक्सीचा पर्याय निवडला; मात्र तेथेही सीएनजी टंचाईमुळे मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
सलग तिसऱ्या दिवशी सीएनजीचा तुटवडा : दरम्यान, वडाळा येथील गेलच्या मुख्य पाइपलाइनमध्ये रविवारी दुपारी झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे मुंबई-ठाणे परिसरातील सीएनजी पुरवठा अद्याप पूर्णपणे सुरळीत झालेला नाही. सलग तिसऱ्या दिवशी (मंगळवारी) अनेक सीएनजी पंप बंद आहेत किंवा अत्यल्प पुरवठ्यामुळे तासनतास रांगा लागलेल्या आहेत. महानगर गॅस लिमिटेडने पर्यायी व्यवस्था केल्याचे सांगितले असले तरी पुरवठा मर्यादित असल्याने रिक्षा-टॅक्सी चालक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरू शकले नाहीत. परिणामी, रस्त्यावरही रिक्षा-टॅक्सी दुर्मीळ झाल्याने प्रवाशांना पायपीट करावी लागत आहे किंवा खासगी वाहनांचे दुप्पट-तिप्पट भाडे द्यावे लागत आहे.
हेही वाचाः
रामराजे पुत्राच्या हाती धनुष्यबाण! ४३ वर्षे नगराध्यक्षपद भूषविलेल्या नेत्याच्या कुटुंबाला उमेदवारी नाही!
'लाडक्या बहिणीं'करता ई-केवायसीसाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ; जाणून घ्या, केवायसी प्रक्रिया