मोटारमनचा अचानक संप, प्रवाशांचे अतोनात हाल; तुरळक लोकलच्या मोटारमन केबिनमध्ये घुसले प्रवासी

अचानक रेल्वे युनियनकडून संप पुकारण्यात आला. याचा परिणाम ऐन गर्दीच्या वेळी मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीवर झाला.

local train motorman strike
मोटारमन संपामुळं रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांची गर्दी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 6, 2025 at 10:28 PM IST

Updated : November 6, 2025 at 10:45 PM IST

ठाणे : मुंब्रा येथील रेल्वे अपघाताचा गुन्हा दाखल करून रेल्वे अभियंत्यांना आरोपी केल्यामुळे गुरुवारी सायंकाळी अचानक रेल्वे युनियनकडून संप पुकारण्यात आला. याचा परिणाम ऐन गर्दीच्या वेळी मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीवर झाला. त्यामुळं लोकल रेल्वे सेवा ठप्प झाली. याचा परिणाम मध्य रेल्वेच्या अनेक स्थानकात पाहायला मिळाला. प्रवासी लोकलची वाट पाहत होते. मात्र, लोकल येत नसल्यामुळे गर्दी वाढली आणि वाढलेल्या गर्दीमुळे फलाट प्रवाशांनी भरून गेले होते.

मोटारमनच्या केबिनमध्ये घुसले प्रवासी : अशातच काही तुरळक प्रमाणात वाहतूक सुरू होती. त्या लोकलमध्ये प्रवाशांनी चक्क जागा नसल्यामुळे लोकलच्या मोटारमन केबिनमध्ये घुसून प्रवास केला. त्यामुळे केबिन देखील फुल्ल झाल्याचे दिसत होते. दरम्यान, यावेळी टीसी गायब असल्याचा दावा काही प्रवाशांनी केलाय. प्रवाशांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून टीसी गायब झाल्याचं प्रवासी सांगतात.

local train motorman strike
रेल्वे प्रशासनाविरोधात प्रवाशांमध्ये रोष : मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीवर परिणाम झाल्यामुळे रेल्वे पोलीस आणि जीआरपी कर्मचाऱ्यांना फलाटावर येऊन गर्दीवर नियंत्रण मिळवावं लागत होतं. अशातच कोणतीही घोषणा रेल्वे व्यवस्थापनाकडून होत नसल्यामुळे प्रवासी मोठ्या प्रमाणात चिडलेले होते. ऐनवेळी पर्यायी कोणतीही वाहतूक उपलब्ध नसल्यामुळं प्रवाशांनी लोकल सेवेचीच वाट पाहत फलाटावर थांबून होते.

local train motorman strike
प्रवाशांनी मेल, एक्सप्रेसचा पर्याय निवडला : लोकल सेवा ठप्प झाल्यामुळं घरी जाताना प्रवाशांनी लांब पल्ल्याच्या मेल आणि एक्सप्रेस यांचा आधार घेत आपलं घर गाठण्याचा प्रयत्न केला. प्रवाशांच्या या प्रयत्नांमुळे मेल आणि एक्सप्रेस देखील फुल झाल्याचं पाहायला मिळालं. यामुळं लांब पल्ल्यातील प्रवाशांना देखील नाहक त्रासाला सामोरं जावं लागलं. या प्रकारामुळे रात्री उशिरापर्यंत वाहतुकीवर परिणाम झालेला पाहायला मिळाला.

local train motorman strike
Last Updated : November 6, 2025 at 10:45 PM IST

LOCAL TRAIN PASSENGERS SUFFER
MOTORMAN STRIKE THANE
लोकल रेल्वे मोटारमन संप
ठाणे लोकल प्रवासी
LOCAL TRAIN MOTORMAN STRIKE

