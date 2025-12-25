ETV Bharat / state

'मी 21 व्या वर्षी कलेक्टर होणारच' विद्यार्थ्यांच्या घरातल्या भिंती घेतात स्वप्नांचा श्वास, विद्या मंदिर चाळणवाडी शाळेची ‘लोकल टू ग्लोबल’ भरारी

कोल्हापूरच्या विद्या मंदिर चाळणवाडी शाळेत (Chalanwadi Vidya Mandir) संदीप पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थी डिजिटल शिक्षण, जपानी भाषा आणि स्पर्धा परीक्षेत उज्वल यश मिळवत आहेत.

Global ZP Schoo
चाळणवाडी जिल्हा परिषद शाळेतील तन्मय पवार आणि रिद्धी चांदे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 25, 2025 at 11:37 AM IST

|

Updated : December 25, 2025 at 12:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : दऱ्या, खोऱ्यांनी, वाड्या-वस्त्यांनी व्यापलेला अतिदुर्गम कोल्हापूरचा शाहूवाडी तालुका. दोन वाड्यांमध्ये पाच ते दहा किलोमीटरचं अंतर, या वाड्यांमध्ये कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत जेमतेम विद्यार्थी संख्या आहे, मात्र विद्यार्थ्यांमधील गुणवत्ता ओळखून विद्या मंदिर चाळणवाडी शाळेत (Chalanwadi Vidya Mandir) तीन वर्षांपूर्वी रुजू झालेल्या संदीप पाटील या शिक्षकाने या विद्यार्थ्यांना ग्लोबल बनवण्याचा विडाच उचलला.

मी 21 व्या वर्षी जिल्हाधिकारी होणारच.... : 9 विद्यार्थी संख्या असलेल्या या शाळेत पहिलीपासूनच जिल्हाधिकारी होण्याचं बाळकडू हे शिक्षक देत आहेत. बोलकी शाळा, कल्पक संकल्पनेतून जपानी भाषा आणि फाडफाड इंग्लिश बोलताना पाहून वाडीवरील बाया-बापड्या मात्र अवाक् होतात. इयत्ता चौथीपर्यंतच्या राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील गुणवत्ता परीक्षेत शाळेचा विद्यार्थी हमखास गुणवत्ता यादीत असतोच, यामुळं आत्मविश्वास दुणावलेल्या या विद्यार्थ्यांनी घराच्या भिंतीवरच लिहिलंय "मी 21 व्या वर्षी जिल्हाधिकारी होणारच...." पाहू यात 'लोकल टू ग्लोबल' बनलेल्या कोल्हापूरच्या चाळणवाडी गावच्या शाळेची यशोगाथा 'ईटीव्ही भारत'च्या कॅमेऱ्यातून...

विद्यार्थ्यांबरोबरच गावाचं नशीब पालटलं : जेमतेम 35 घरं, गावची 150 ते 200 लोकसंख्या, शेतीवाडी आणि पडेल ती काम करून उदरनिर्वाह करणारे चाळणवाडी गावचे रहिवाशी. रत्नागिरी- कोल्हापूर महामार्गावरील आंबा गावातून अवघ्या तीन किलोमीटर अंतरावर असलेली ही ग्रुप ग्रामपंचायत. गावच्या मध्यभागी दोन खोल्यांची जिल्हा परिषद शाळा आहे. या शाळेत वाडीतील पहिली ते चौथीचे विद्यार्थी शिक्षण घेतात. सह्याद्री घाट माथ्याच्या पायथ्याला असलेल्या चाळणवाडीचे गावकरी शिक्षणासाठी मात्र उत्साही आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच वाड्या वस्त्यांवर शिक्षणाची गंगा पोहोचावी म्हणून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने सातत्याने प्रयत्न केलेत. मात्र, शिक्षक थांबायला तयार नाही, अशी स्थिती होती. तीन वर्षांपूर्वी ठाणे, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील शिरोळ या ठिकाणी 19 वर्ष अध्यापनाचे काम केलेल्या संदीप पाटील यांनी मुद्दामहून या शाळेचा चार्ज आपल्या हाती घेतला आणि विद्यार्थ्यांसोबतच गावचं नशीबच पालटलं.

विद्या मंदिर चाळणवाडी शाळेची ‘लोकल टू ग्लोबल’ भरारी (ETV Bharat Reporter)

विद्यार्थीच आंतरराष्ट्रीय झाले पाहिजेत : ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांत आदिवासीबहुल गावांमध्ये शिक्षणाची सेवा केलेल्या संदीप पाटील यांनी वाड्या-वस्त्यांवरील विद्यार्थी ग्लोबल बनला पाहिजे, यासाठी प्रयत्न सुरू केले. समाजातील होतकरू मंडळींनी त्यांना सहकार्यही केलं. यातून शाळेत डिजिटल क्लासरूम, एलईडी स्क्रीन, इंटरनेट सुविधा अशा गोष्टी जुळून आल्या. मूळच्या पुण्यातील मात्र नोकरीनिमित्त जपानमध्ये असलेल्या मालविका वैद्य यांनी दोन वर्षांपूर्वी मुलांची गुणवत्ता पाहून शाळेला भेट दिली होती. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचं शिक्षणाबाबत प्रेम पाहून त्या प्रभावित झाल्या आणि दर रविवारी जपानमधून त्या ऑनलाईन क्लासरूमद्वारे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करू लागल्यानं आता या शाळेतील 100 टक्के विद्यार्थी जपानी भाषा बोलतात. शाळा आंतरराष्ट्रीय होण्यापेक्षा माझे विद्यार्थीच आंतरराष्ट्रीय झाले पाहिजेत, असा संकल्प घेऊन शिक्षक संदीप पाटील वाटचाल करीत आहेत. या प्रवासात पाटील यांच्या पत्नी श्रुतीही या विद्यार्थ्यांना सातत्याने मार्गदर्शन करतात. इयत्ता चौथीनंतर सर्वच विद्यार्थी नवोदय परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन जिल्हाधिकारी पदापर्यंत पोहोचतील, असा विश्वास पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केला.


अल्पशिक्षित पालकांचा उर अभिमानाने फुलला : दुर्गम भागात असलेल्या चाळणवाडीत जेमतेम कुटुंब आहेत, हा यामध्येही शिक्षणाचा अभाव आढळतो. मात्र, भावीपिढी हातात टॅब, डिजिटल क्लासरूममध्ये शिकताना पाहून अल्पशिक्षित असलेले विद्यार्थ्यांचे आई-वडील भारावतात, आम्ही शिकलो नाही मात्र मुलांनी घरांच्या भिंतीवर लिहिलेलं "21 व्या वर्षी मी जिल्हाधिकारी होणार" हे वाक्य वाचून उर अभिमानाने भरून येतो, अभ्यासासाठी मुलं पहाटे साडेचार वाजता उठतात, संदीप पाटील आणि श्रुती पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने आमच्या मुलांचं भविष्य उज्वल झाल्याची प्रतिक्रिया कविता पवार आणि संध्या चांदे यांनी व्यक्त केली.



जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वाहनाचं दार पोलिसांनी उघडलं अन्... : काही दिवसांपूर्वी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे या भागाच्या दौऱ्यावर होते, या कार्यक्रमाला चाळणवाडी गावच्या विद्यार्थ्यांनाही आमंत्रित केलं होतं. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वाहनाचा ताफा कार्यक्रम या ठिकाणी आल्यानंतर पोलीस कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गाडीचे दार उघडले, हा क्षण चाळणवाडी गावच्या शाळेतील रिद्धी रुपेश चांदे हिनं बघितलं, तिनं थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रश्न केला सर तुमच्या गाडीचं दार पोलिसांनी का उघडलं? आणि इथूनच रिद्धीच्या 21 व्या वर्षी जिल्हाधिकारी होण्याचा प्रवास सुरू झाला, तिलाही तसंच जिल्हाधिकारी व्हायचं असल्याचं तिनं सांगितलंय.


स्पर्धा परीक्षेत शाहूवाडीची पोर लय भारी : भरमसाठ फी भरून आपल्या पाल्यांना घडवण्याचा पालक प्रयत्न करतात. मात्र, खरं टॅलेंट जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्येच असल्याचं अनेक वेळा सिद्ध झालं आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्यांचा टक्का शाहूवाडी तालुक्याचा अधिक आहे, इथली गुणवत्ता पाहून अनेक दानशूर व्यक्ती दुर्गम आणि वाड्यावर त्यांवर असलेल्या शाळांना मदत करतात. शाळेतील मुलं सदृढ राहावीत यासाठी मुलांच्या पौष्टिक आहारासाठी अमेरिकेत असलेल्या रमेश पवार यांनी मदतीचा हात दिला आहे, तर या विभागाचे लोकप्रतिनिधी आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्या सुकन्या ईशानी कोरे यांनी डिजिटल शाळा बनवण्यासाठी मुलांना टॅब दिले आहेत. सिद्धेश लोकरे, रोटरी क्लब, कोल्हापुरातील वेव्ह संस्था, मनोरंजन मित्र मंडळ इचलकरंजी, फिनिक्स कॉम्प्युटर या संस्था आणि व्यक्तींनी शाळेला मदतीचा हात दिला आहे. मंत्री उदय सामंत यांच्या पत्नी जया सामंत एक महिना पुरेल इतके मुलांना आहारासाठी धान्य उपलब्ध करून देतात, तर मोहन कोलते यांनी स्पर्धा परीक्षेची पुस्तक घेण्यासाठी हातभार लावला आहे. या विभागाचे गटशिक्षणाधिकारी डॉ. विश्वास सुतार, विनायक गदरे गुण या गुणवंत विद्यार्थ्यांना कायम प्रोत्साहन देत असल्यामुळं शाळा भविष्यात नक्कीच गरुडभरारी घेईल असा विश्वास शिक्षक संदीप पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केलाय.

हेही वाचा -

  1. युरोपमध्ये जागतिक रोबोटेक्स इंटरनॅशनल 2025 स्पर्धा; पुण्यातील जिल्हा परिषदेचे विद्यार्थी होणार सहभागी
  2. जिल्हा परिषद शाळांमधील २५ विद्यार्थी निघाले नासाला, गाव सोडून बाहेरही न गेलेल्या विद्यार्थ्यांची अमेरिकावारी
  3. जिल्हा परिषद शाळेत संवाद केवळ मराठीतच! चौराकुंड गावात शिक्षकांच्या प्रयत्नांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांना लावली भाषेची गोडी
Last Updated : December 25, 2025 at 12:00 PM IST

TAGGED:

चाळणवाडी जिल्हा परिषद शाळा
मी 21 व्या वर्षी कलेक्टर होणारच
COLLECTOR
CHALANWADI VIDYA MANDIR
VIDYA MANDIR CHALANWADI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.