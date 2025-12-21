महायुतीच्या शिलेदारांनी राखले 'गड': शिवसेनेची सर्वाधिक नगराध्यक्ष पदांवर बाजी; तर काँग्रेस दोन ठिकाणी विजयी

ETV Bharat / state

राज्यात रविवारी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. कोल्हापुरात शिवसेनेनं घवघवीत यश मिळवलं तर काँग्रेसनं दोन ठिकाणी विजय मिळवला.

जल्लोष करताना कार्यकर्ते
December 21, 2025

कोल्हापूर : विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर ताकद वाढलेल्या महायुतीनं विजयाचा स्ट्राईकरेट कायम राखत जिल्ह्यात निर्विवाद वर्चस्व मिळवलं. कोल्हापूर जिल्ह्यातील 13 नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेनेचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार 4 ठिकाणी निवडून आले. तर भाजपानं 3 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं 2 ठिकाणी विजय मिळवला. काँग्रेसनंही जिल्ह्यातील शिरोळ आणि पेठ वडगाव पालिकेत विजय मिळवत आव्हान कायम ठेवलं आहे. तसंच मनसेचे 2 नगरसेवक हुपरी नगरपालिकेत निवडून आलेत. रविवारी लागलेल्या निकालानंतर महापालिका निवडणुकीतही असाच विजय संपादन करू, असा विश्वास वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.

दुपारपर्यंत जिल्ह्यातील निकाल स्पष्ट : कोल्हापूर जिल्ह्यातील 10 नगरपालिका आणि 3 नगरपंचायतीसाठी 2 डिसेंबरला चुरशीनं मतदान झालं होतं. यानंतर रविवारी होणाऱ्या मतमोजणीकडं सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. सकाळी 10 वाजल्यापासून जिल्ह्यात 13 ठिकाणी एकाचवेळी मतमोजणीला प्रारंभ झाला. सकाळी दहा वाजता ईव्हीएम मशीन उघडल्यानंतर उमेदवारांसह समर्थकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली. साधारणता सकाळी आकाराच्या सुमारास मताधिक्य वाढत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर महायुतीच्या समर्थकांमध्ये जल्लोषाला सुरुवात झाली. अटीतटीच्या लढती असलेल्या जयसिंगपूर, पेठ वडगाव, चंदगड, मुरगुड, शिरोळ नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार यांनी मताधिक्य मिळवत विजयाच्या दिशेनं वाटचाल केली. तर सर्वाधिक लक्ष लागलेल्या कागल नगरपालिकेत अपेक्षेप्रमाणं मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजितसिंह घाटगे यांच्या शाहू आघाडीचे उमेदवार विजयाच्या दिशेनं वाटचाल करू लागले. साधारणता 12 वाजेपर्यंत जिल्ह्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचा निकाल हाती आला.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री हसन मुश्रीफ

हसन मुश्रीफ एक हाती सत्ता राखण्यात यशस्वी : जिल्ह्यातील दहा नगरपालिकांपैकी शिवसेनेनं मुरगुड, हातकणंगले, जयसिंगपूर आणि कुरुंदवाड नगरपालिकेवर भगवा फडकवला. तर चंदगड हुपरी आणि आजरा नगरपालिकांवर कमळ फुललं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या कागल आणि गडहिंग्लज नगरपालिकेत एक हाती सत्ता राखण्यात मंत्री हसन मुश्रीफ यशस्वी ठरले. महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या जनसुराज्यशक्ती पक्षाला पन्हाळा आणि मलकापूर नगरपालिका मिळाली. तर काँग्रेस आघाडीनं पेठ वडगाव आणि शिरोळमध्ये विजय संपादन केला. कागलच्या राजकारणातील कट्टर प्रतिस्पर्धी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजितसिंह घाटगे यांच्या निवडणुकीतील या युतीवर जनतेनं शिक्कामोर्तब केलं.

घराणेशाही जनतेनं झिडकारली : महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे हातकणंगले विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अशोकराव माने यांच्या घरातील दोन उमेदवारांना पराभवाचा धक्का बसला. शिरोळ नगरपालिकेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदासाठी उभे असलेल्या सुनबाई सारिका अरविंद माने यांचा पराभव झाला. तर आमदार पुत्र अरविंद माने यांनाही जनतेनं नाकारलं. त्यामुळं जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे आमदार अशोकराव माने यांची घराणेशाही त्यांनाच भोवली अशी चर्चा जिल्ह्यात सुरू झाली आहे.

संजय मंडलिकांची मंत्री मुश्रीफांवर सडकून टीका : मुरगुड नगरपालिकेत निर्विवाद वर्चस्व राखलेल्या शिवसेनेचे माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी विजय मिळवताच महायुतीचे जिल्ह्यातील नेते आणि राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर सडकून टीका केली. "तुम्ही महायुतीचे प्रमुख घटक असाल तर सर्वकाही तुम्हीच ठरवणार, कुणाला घ्यायचं कुणाला नाही याचाही निर्णय तुम्हीच करणार ही हिटलरशाही आहे का? असा सवाल करत जिल्हा बँकेतही त्यांनी असा प्रकार केला होता हे नको ते नको, मग महायुती कशी होईल? ते स्वतःला महायुतीचे प्रमुख समजत असतील तर तसा त्यांनी विचार केला पाहिजे. हा राग व्यक्तिगत नाही तर आमचं अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. आम्हाला कॉर्नर करण्याचा प्रयत्न गेली अनेक दिवस चालू केला. यापूर्वी गोकुळच्या निवडणुकीत माझ्या चिरंजीवाचा पराभव करण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ? असाच आहे. कदाचित मंडलिकच त्यांना पुढच्या राजकारणात अडचणीचे ठरतील म्हणून ते असे निर्णय घेत आहेत, असं म्हणत संजय मंडलिक यांनी हसन मुश्रीफांवर टीका केला.

नगरपालिकेच्या निकालानं जिल्ह्याच्या राजकारणाला कलाटणी : स्थानिक आघाड्या आणि राजकीय पक्षांनी एकत्र येत नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठी आघाड्या केल्या होत्या. या आघाड्यांनाही घवघवीत यश मिळालं. मनसेचे दोन उमेदवार हुपरी नगरपालिका निवडणुकीत निवडून आले. "जिल्ह्यातील सर्वात मोठा पक्ष शिवसेना ठरला आहे. जिल्ह्यातील कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत असाच स्ट्राईकरेट कायम ठेवून युतीचा झेंडा फडकवणार," असं पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विजयानंतर पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

