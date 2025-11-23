नगरपरिषद वर्गवारीनुसार उमेदवारांना करावा लागणार खर्च; 278 सदस्य अन् 12 नगराध्यक्ष पदासाठी 2 डिसेंबरला निवडणूक
अमरावती जिल्ह्यात दहा नगरपरिषदांमध्ये 155 प्रभाग, 278 सदस्य आणि 12 नागरध्यक्ष पदांसाठी 2 डिसेंबरला निवडणूक होणार आहे.
Published : November 23, 2025 at 7:06 PM IST
अमरावती : अमरावती जिल्ह्यात दहा नगरपरिषदांमध्ये निवडणुकीचं वातावरण कडाक्याच्या थंडीत तापायला लागलंय. या सर्व नगर परिषदांमध्ये मिळून 155 प्रभाग 278 सदस्य आणि 12 नागरध्यक्ष पदांसाठी 2 डिसेंबरला निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी नगरपरिषदेच्या वर्गवारीनुसार उमेदवारांना प्रचार खर्च करावा लागणार आहे.
अशी आहे खर्चाची मर्यादा : "अमरावती जिल्ह्यात अचलपूर नगरपरिषद ही एकमेव 'अ' वर्गात मोडणारी नगरपरिषद आहे. या नगरपरिषदेत अध्यक्ष पदासाठी 15 लाख रुपये खर्चाची मर्यादा आहे. तर सदस्य पदासाठी असणाऱ्या उमेदवाराला 10 लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अंजनगाव सुर्जी, दर्यापूर आणि वरूड या नगरपरिषद 'ब' वर्गात आहेत. याठिकाणी अध्यक्ष पदासाठी 11 लाख 25 हजार रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा आहे. सदस्य पदासाठी निवडणूक लढणाऱ्या उमेदराला 3 लाख 50 हजार रुपये खर्च करता येतात. 'क' वर्गात असणाऱ्या मोर्शी, चिखलदरा, चंदूर रेल्वे , धामणगाव रेल्वे, शेंदुर्जना घाट या नगरपरिषदांध्ये अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराला 7 लाख 50 हजार तर सदस्य पदासाठीच्या उमेदवाराला 2 लाख 50 हजार रुपये खर्च करता येतो. धारणी आणि नांदगाव खंडेश्वर या नगरपंचायतमध्ये अध्यक्षपदासाठी 6 लाख रुपये आणि सदस्य पदासाठीच्या उमेदवारांना 2 लाख 25 हजार रुपये खर्चाची मर्यादा आहे," अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिली.
'हे' आहेत नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार :
चिखलदरा :
- राजेंद्र सोमवंशी, भाजपा
- शेख अब्दुल शेख हैदर, काँग्रेस
अंजनगाव सुर्जी :
- रूपाली माथने, भाजपा
- नुरुस सहबा एहतेशाम नबील, काँग्रेस
दर्यापूर :
- नलिनी भारसाकळे, भाजपा
- मंदा भारसाकळे, काँग्रेस
चंदूर रेल्वे :
- स्वाती मेटे, भाजपा
- पूनम सूर्यवंशी, काँग्रेस
मोर्शी :
- रश्मी उगले, भाजपा
- दीपाली भडांगे, काँग्रेस
चंदूर बाजार :
- कांता अहिर, भाजपा
- फरहान तानसूम मो. साजीद, काँग्रेस
शेंदुरजना घाट :
- सुवर्ण वानखडे, भाजपा
- प्रांजली तरार, काँग्रेस
वरूड :
- ईश्वर सलामे, भाजपा
- प्रशांत धुर्वे, काँग्रेस
नांदगाव खंडेश्वर :
- स्वाती पाठक, भाजपा
- वीणा जाधव, काँग्रेस
धामणगाव रेल्वे :
- अर्चना रोटे, भाजपा
- वर्षा देशमुख, काँग्रेस
धारणी :
- सुनील चौथमल, भाजपा
- राजकिशोर मालवीय, काँग्रेस
हेही वाचा :