स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक : सोशल मीडियावर विनापरवाना प्रचार करणार्‍या उमेदवारांवर होणार कारवाई

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचं वारं जोरात वाहत आहे. दरम्यान बारामतीत उमेदवारांना सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील प्रचारासाठी निवडणूक आयोगानं परवानगी बंधनकारक केली आहे.

SOCIAL MEDIA CAMPAIGN RULES
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 26, 2025 at 1:32 PM IST

1 Min Read
बारामती : राज्यात होणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आपल्या उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीचे नेते, पदाधिकारी तसंच कार्यकर्ते जोरदार प्रचार करताना दिसत आहेत. असं असताना राज्यात अनेक ठिकाणी निवडणूक आधीच बिनविरोध झाली आहे. दरम्यान बारामतीत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सोशल मीडिया आणि माध्यमांवर प्रचार करण्यासाठी परवानगी आवश्यक आहे, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी पंकज अनिल भुसे यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

...तर निवडणूक आयोग करणार कठोर कारवाई : नगरपरिषद निवडणूक 2025 च्या पार्श्वभूमीवर बारामतीत उमेदवारांना सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील प्रचारासाठी एमसीएमसीची (Media Certification & Monitoring Committee) पूर्वपरवानगी घेणं सक्तीचं करण्यात आलंय. या नियमाचं उल्लंघन केल्यास निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा निवडणूक निर्णय अधिकारी पंकज अनिल भुसे यांनी पत्रकाद्वारे दिला.

Social Media Campaign Rules
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक (ETV Bharat Reporter)

प्रचारासाठी परवानगी घेणं बंधनकारण : राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार फेसबुक, व्हॉट्सअप, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, एक्स यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तसंच कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून जाहिरात, व्हिडिओ, प्रचार सामग्री यातून प्रचार करण्यासाठी एमसीएमसीकडून मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. मात्र काही उमेदवार परवानगी न घेता थेट प्रचार सुरू करत असल्याचं निदर्शनास आल्यानं प्रशासन सतर्क झालं आहे.

पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे :

  • सोशल मीडिया / इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील सर्व जाहिरातींसाठी पूर्वपरवानगी अनिवार्य
  • नियमभंग करणाऱ्यांवर निवडणूक आयोगाच्या कारवाईची चेतावणी
  • व्हायरल पोस्ट, व्हिडिओ, जाहिरातींचे एमसीएमसीकडे परीक्षण आवश्यक
  • परवानगीशिवाय जाहिरात प्रसारित करणx ही सरळ नियमभंगाची कृती असून अशा प्रकरणांवर निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार थेट कारवाई केली जाईल.
  • चुकीची माहिती, दिशाभूल करणारा किंवा मतदारांवर परिणाम करणारा कोणताही डिजिटल प्रचार एमसीएमसीकडून तपासल्यानंतरच मान्य होईल.
  • उमेदवारांनी परवानगीसाठीचा अर्ज 'एक खिडकी विभाग', बारामती नगरपरिषद कार्यालय इथं सादर करावा, अशी सूचना देत प्रशासनानं सर्वांना कायद्याचं पालन करण्याचं आवाहन केलं आहे.

