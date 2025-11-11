ETV Bharat / state

मित्रपक्षांवर टीका-टिप्पणी करू नका, मुख्यमंत्र्यांची ताकीद; बावनकुळेंकडे भाजपाच्या महाराष्ट्र निवडणूक प्रभारी पदाची जबाबदारी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजलं आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भारतीय जनता पार्टीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी महाराष्ट्र निवडणूक प्रभारी म्हणून निवड करण्यात आली.

भाजपाच्या जिल्हा प्रभारींची बैठक (ETV Bharat Reporter)
Published : November 11, 2025 at 8:24 PM IST

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अनेक ठिकाणी महायुतीमधील मित्रपक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. मात्र, जास्तीत जास्त ठिकाणी महायुती करून निवडणुका लढवण्यावर भर द्या, मित्रपक्षांवर टीका-टिप्पणी करून नका, अशी ताकीद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी आज भाजपाच्या जिल्हा निवडणूक प्रभारींना दिली. शिवाय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांची भाजपाचे महाराष्ट्र निवडणूक प्रभारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली.

भाजपाच्या जिल्हा प्रभारींची बैठक : वर्षा निवासस्थानी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली भाजपाच्या जिल्हा प्रभारींची बैठक झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी अलिकडेच जिल्हा प्रभारींच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या बैठकीला भाजपाचे राष्ट्रीय सहसंघटन मंत्री शिवप्रकाश, राज्यातील विविध भागातील संघटन मंत्री, महामंत्री, मंत्रीमंडळातील मंत्री उपस्थित होते. तब्बल तीन तास राज्यातील सर्व निवडणुकांचे विभागनिहाय सादरीकरण बैठकीत करण्यात आले.


तिन्ही पक्षांतील समन्वयासाठी समिती : या बैठकीविषयी माहिती देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, "महायुतीत समन्वय टिकवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. या समन्वयासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तीन मंत्र्यांची समिती असेल. यामध्ये एक भाजपा, एक शिवसेना आणि एक राष्ट्रवादी असे तीन मंत्री समन्वयक म्हणून काम करणार आहेत. महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये कुठेही मतभेद आणि मनभेद होणार नाही याची काळजी भाजपी घेईल,"

"महाराष्ट्रात महायुतीच्या माध्यमातून 51 टक्के मते घेऊन दोन-तृतीयांश बहुमताने महाराष्ट्राच्या सर्व निवडणुका जिंकू. राज्यातील सर्व महानगरपालिका, सर्व जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका, नगरपंचायती यामध्ये भाजपा-महायुती ही प्रचंड बहुमताने विजयी होईल असा मला विश्वास आहे" - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री



भाजपानं पक्षांतर्गत यंत्रणा लावल्या कामाला : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगानं भाजपानं पक्षांतर्गत सर्व यंत्रणा कामाला लावल्या. पक्षाच्या निरीक्षकांनी प्रत्येक नगर परिषद आणि नगर पंचायत क्षेत्रात भेटी देऊन स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतली. त्यानुसार नगराध्यक्षपदासाठी संभाव्य तीन उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आली आणि ती जिल्हा प्रभाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आली. आजच्या बैठकीत या यादीतील नावांवर सखोल चर्चा झाली, त्यातील बरीच नावं अंतिम करण्यात आली. विशेष म्हणजे निरीक्षकांनी सुचवलेल्या तीन नावांपैकी कोणता उमेदवार निवडून येण्याची अधिक शक्यता आहे, याचं स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्यात आलं. हे सर्वेक्षण अहवालही बैठकीत सादर करण्यात आले. काही ठिकाणी सर्वेक्षणात चौथे नावही पुढे आले असून, त्यावरही विचारमंथन झाले. "या बैठकीनंतर कोअर कमिटीची स्वतंत्र बैठक घेऊन उमेदवारांची अंतिम यादी निश्चित केली जाईल," अशी माहिती एका वरिष्ठ भाजपाच्या नेत्यानं दिली.

