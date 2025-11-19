ETV Bharat / state

शिवसेनेच्या आमदारांचा मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार, ठिणगी साताऱ्यात; निवडणुकीत काय चित्र आहे?

महायुतीमधील शिवसेना आणि भाजपात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये जिंकण्यासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कसे आहे चित्र? जाणून घ्या.

Local body election
सातारा जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 19, 2025 at 7:40 AM IST

सातारा - महायुतीमधील राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजपा हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकमेकांविरोधात लढत आहे. त्यातून कुरघोडीचे राजकारण सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. जिल्ह्यातील नगरपालिका निवडणुकांमध्ये बहुतांश ठिकाणी मुख्य लढत ही भाजपा विरुद्ध शिवसेना (शिंदे गट) अशीच होणार असल्याचं चित्र दिसत आहे.

शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांचा भाजपात मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश होत असल्यानं शिवसेना (शिंदे गट) आमदारांनी मंगळवारी थेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यातून फडणवीस सरकारमधील धुसफूस चव्हाट्यावर आली असतानाच नगरपालिका निवडणुकीतदेखील ठिणगी पडली आहे. सातारा जिल्ह्यातील नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेनं (शिंदे गट) नगराध्यक्ष पदासह प्रभागांमध्ये भाजपा उमेदवारांच्या विरोधात आपले उमेदवार उभे करून भाजपाला आव्हान दिलं आहे.

मलकापुरात भाजपाचे पाच उमेदवार बिनविरोध- कराड नजीकच्या मलकापूर नगरपालिका निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या अर्जांच्या छाननीत प्रभाग ७ मधून हणमंत निवृत्ती जाधव, सुनिता राहुल पोळ, प्रभाग ९ मधून जोत्स्ना अभिजीत शिंदे, दीपाली विजयकुमार पवार तर प्रभाग ४ मधून सुनील प्रल्हाद खैरे हे भाजपाचे पाच उमेदवार बिनविरोध झाले आहेत. या बिनविरोध निवडीनंतर कराड दक्षिणचे आमदार आणि भाजपाचे सातारा जिल्हाध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले यांनी आपल्या होम पिचवर जोरदार ओपनिंग केली आहे.



बंडखोर वाढवणार दोन्ही राजेंची डोकेदुखी - सातारा नगरपालिका निवडणुकीतही भाजपाचे खाते उघडले आहे. प्रभाग क्रमांक 20 अ मधून भाजपाच्या उमेदवार आशा किशोर पंडित या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. भाजपाची सुरुवात चांगली झाली असली तरी दोन्ही राजे यांच्या उमेदवारांविरोधात अनेक बंडखोरांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. छाननीमध्ये बहुतांश बंडखोरांचे अर्ज वैधही ठरले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीत दोन्ही राजेंची डोकेदुखी वाढणार आहे.

फलटणमध्ये एबी फॉर्मचा घोळ - आमदार रामराजे निंबाळकरांचे सुपुत्र अनिकेतराजेंनी शिवसेनेचा धनुष्यबाण हाती घेतल्यानं राजकीय वर्तुळाचं लक्ष फलटण नगरपालिका निवडणुकीकडं लागून आहे. त्यांच्या विरोधात भाजपाचे माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांचे बंधू समशेरसिंह रिंगणात आहेत. या दोघांचंही अर्ज छाननीत वैध ठरले. शिवसेनेच्या 27 पैकी 24 जणांनाच एबी फॉर्म मिळाल्यामुळे उर्वरित तीन उमेदवारांना माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटलांच्या नोंदणीकृत आघाडीचं चिन्ह घ्यावे लागलं आहे.

