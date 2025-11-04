ETV Bharat / state

राज्य निवडणूक आयोगाची आज पत्रकार परिषद; निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता

राज्य निवडणूक आयोगाची आज सायंकाळी 4 वाजता पत्रकार परिषद आहे. या पत्रकार परिषद निवडणूक आयोगाकडून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाचं वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

Local body election news
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 4, 2025 at 12:02 PM IST

|

Updated : November 4, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- राज्यातील मनपा, नगरपालिकासह रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत महत्त्वाचं अपडेट आहे. राज्य निवडणूक आयोग आज सायंकाळी पत्रकार परिषद आहे. या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तारखा जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निवडणुका जाहीर झाल्यास आजच आचारसंहिता लागू होणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगानं 4 वाजता पत्रकार परिषद आयोजत केली आहे. या पत्रकार परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत महत्त्वाची घोषणा होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 31 जानेवारीपूर्वी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणं बंधनकारक आहे. अशातच विरोधी पक्षांनी मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्याचा आरोप केला.

Local body election news
निवडणूक आयोग (Source- ETV Bharat Reporter)

मनसे महाविकास आघाडीचे नेते दिल्लीत!मनसेसह महाविकास आघाडीचं शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी दिल्लीत दाखल झाले. जोपर्यंत मतदारांची सुधारित यादी होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी शिवसेनेची (यूबीटी) मागणी आहे. दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर म्हणाले, लोकशाहीच्या मार्गानं सर्व प्रयत्न केले आहेत. सर्व याद्या व्यवस्थित घेऊन निवडणूक घ्याव्यात, अशी आमची मागणी आहे. युतीची घोषणा राज ठाकरे करतील.

  • आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये राज्यातील 29 महापालिका, 246 नगरपालिका, 32 जिल्हा परिषदा, 42 नगर पंचायती आणि 336 पंचायत समितींचा समावेश आहे. या सर्व संस्थांची मुदत संपल्यानंतरही निवडणुका प्रलंबित आहेत. निवडणुकांचा कार्यक्रम कधी जाहीर होणार, याकडं इच्छुक उमेदवारांचं लक्ष लागलेलं आहे.

राज्यातील एकूण किती निवडणुका होणार? आगामी निवडणुकीसाठी पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 246 नगरपालिकांच्या निवडणूक तारख्या आज जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तर राज्यातील 42 नगरपंचायतीच्या निवडणुकांच्या तारख्या तसेच राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा आणि 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या तारख्या आज जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारीपूर्वी घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुदत संपलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारीपूर्वी घेतल्या जाणार आहेत.

विरोधी पक्षांचे काय आहेत आरोप- महाविकास आघाडीसह मनसेनं 1 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत 'सत्याचा मोर्चा' काढून निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले. या मोर्चात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष (शरदचंद्र पवार) शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आणि राष्ट्रवादीच्या (शरदचंद्र पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह महाविकास आघाडीचे अनेक नेते सहभागी झाले होते. जे लोक निवडणूक आयोग चालवतात, त्यांच्या विरोधात मोर्चा असल्याचे बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं. विधानसभेसाठी वापरण्यात आलेल्या मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ असल्यानं याद्या दुरुस्त करा. त्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.

  • गेल्या तीन वर्षापासून ओबीसी आरक्षण आणि काही भागात प्रभाग रचना यामुळं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. 1 नोव्हेंबर रोजी सर्वपक्षीय विरोधकांनी विराट मोर्चा काढला होता. यानंतर आता लगेचच राज्य निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

हेही वाचा-

Last Updated : November 4, 2025 at 2:18 PM IST

TAGGED:

STATE ELECTION COMMISSION
EC PRESS IN MAHARASHTRA
LOCAL BODY POLLS DATES
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक
LOCAL BODY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.