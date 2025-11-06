आचारसंहितेतही सरकारला घेता येणार धोरणात्मक निर्णय; कशामुळे निवडणूक आयोगानं घेतला निर्णय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू झाली तर महत्त्वाचे निर्णय राज्य सरकारला घेता येणार आहेत. मात्र, त्यासाठी सरकारला निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.
मुंबई : राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू झाली असली, तरी पूरग्रस्तांसाठीची मदत थांबणार नाही. तसेच चालू असलेली विकासकामेही पूर्णत्वास नेता येणार आहेत. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत, म्हणजे 9 नोव्हेंबरपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मुभा राज्य सरकारला आहे. मात्र, त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची पूर्वपरवानगी घेणं बंधनकारक आहे, असे राज्य निवडणूक आयोगानं बुधवारी स्पष्ट केलं.
राज्य निवडणूक आयोगानं मंगळवारी (4 नोव्हेंबर) नगरपरिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताच आचारसंहिता लागू झाली. निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार 2 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. तर 3 डिसेंबरला मतमोजणी आणि निकाल जाहीर होणार आहे. यात 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींचा समावेश आहे. दुबार मतदान टाळण्यासाठी दुबार मतदाराच्या नावापुढे डबल स्टार (**) असे चिन्ह असेल. दुबार मतदारासमोर हे चिन्ह दिसले की त्या मतदाराकडून एक घोषणापत्र घेतले जाईल. त्यात, या मतदान केंद्रावर मी मतदान केलेलं आहे. यानंतर दुसऱ्या कुठल्याही मतदान केंद्रावर मतदान करणार नाही, असे लिहून घेतले जाईल, असे राज्य निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.
असा आहे निवडणूक कार्यक्रम
- 10 नोव्हेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार
- 17 नोव्हेंबर रोजी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत
- 21 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज माघार घेता येणार
- 2 डिसेंबरला मतदान
- 3 डिसेंबरला मतमोजणी व निकाल जाहीर
कोणतीही मदत थांबवली जाणार नाही- "उमेदवारी अर्ज भरणं 10 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार असल्यानं 9 नोव्हेंबर हा धोरणात्मक निर्णयांसाठी शेवटचा दिवस ठरणार आहे. आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, आचारसंहितेच्या कालावधीत नवीन कामे हाती घेता येणार नाहीत. पण, चालू कामे पूर्ण करण्यास कोणतीही बंदी नाही. विशेष म्हणजे, पूरग्रस्त भागातील मदतकार्य, आपत्ती निवारण आणि जीवनावश्यक सुविधा पुरविण्याच्या कामांना आचारसंहितेची सक्ती लागू होणार नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि नैसर्गिक संकटांच्या पार्श्वभूमीवर ही सवलत दिली आहे. पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन, अन्न-पाणी, औषधे, निवारा अशी कोणतीही मदत थांबवली जाणार नाही", असे आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं.
एकूण मतदार आणि मतदान केंद्र
- पुरुष मतदार - 53,79,931
- महिला मतदार - 53,22,870
- इतर मतदार - 775
- एकूण मतदार - 1,07,03,576
- एकूण मतदान केंद्र - सुमारे 13,355
एकूण जागा आणि आरक्षित जागा
- निवडणूक होत असलेल्या नगरपरिषदा - 246
- निवडणूक होत असलेल्या नगरपंचायती - 42
- एकूण प्रभाग - 3,820
- एकूण जागा - 6,859
- महिलांसाठी जागा - 3,492
- अनुसूचित जातींसाठी जागा - 895
- अनुसूचित जमातींसाठी जागा - 338
- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा - 1,821
विभागनिहाय नगरपरिषद-नगरपंचायती निवडणूक
- कोकण - 17
- नाशिक - 49
- पुणे - 60
- संभाजीनगर - 52
- अमरावती - 45
- नागपूर - 55
राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा- याविषयी वरिष्ठ राजकीय पत्रकार दीपक कैतके यांनी सांगितले, "महाराष्ट्रात गेल्या तीन महिन्यांत पुरानं थैमान घातलं होतं. मराठवाड्यासह, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत मोठं नुकसान झालं. या भागात अद्याप सरकारी मदत पोहोचलेली नाही. आचारसंहिता काळातही ही कामे थांबली असती तर जनक्षोभ उसळला असता. आयोगानं वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवला आहे. पण, 9 नोव्हेंबरपर्यंत धोरणात्मक निर्णयांची मुभा ही राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा ठरू शकते. सत्ताधारी पक्षाला या कालावधीत मोठ्या घोषणा किंवा लाभाच्या योजना जाहीर करण्याची मुभा मिळू शकते. त्यामुळे या मुद्द्याचा पुनर्विचार होणं आवश्यक आहे", असे मत वरिष्ठ राजकीय पत्रकार कैतके यांनी व्यक्त केलं.
