शहाद्यात ईव्हीएम मशीन असलेल्या स्ट्राँग रूमचं सील उघडलं, राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचा आरोप; प्रशासनानं केला खुलासा

शहादा येथं ईव्हीएम मशीन ठेवलेल्या स्ट्राँग रूमचं सील तोडण्यात आल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारानं केला आहे. त्यावर प्रशासनाकडून खुलासा करण्यात आला आहे.

Town Hall Building Shahada
टाऊन हॉल इमारत शहादा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 10:31 AM IST

नंदुरबार : जिल्ह्यातील शहादा येथे नगर परिषद निवडणुकीनंतर स्ट्राँग रूमच्या सीलसोबत छेडछाड झाल्याचा संशय एका उमेदवारानं व्यक्त केल्यानं मोठा गोंधळ निर्माण झाला. स्ट्राँग रूमचे जुने सील काढून नवे सील लावल्याचा आरोप करीत उमेदवारांनी थेट अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं.

शनिवारी (6 डिसेंबर) सकाळी उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांनी स्ट्राँग रूमची पाहणी केली असता, सीलमध्ये बदल झाल्याचं दिसून आल्याचा दावा करीत त्यांनी आक्षेप नोंदवला. यामुळे स्ट्राँग रूम परिसरात एकच गर्दी उसळली. उमेदवारांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. काहीवेळ वातावरण तणावपूर्ण बनलं होतं. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी यावर तत्काळ स्पष्टीकरण दिलं. हे स्पष्टीकरण ऐकून उमेदवारांनी माघार घेतली. पण, या घटनेची माहिती शहरात वेगाने पसरल्यानं निवडणुकीच्या निकालापूर्वी विविध अफवा पसरल्या आहेत.

शहाद्यात स्ट्राँग रूमचं सील उघडलं? प्रशानसनाकडून खुलासा (ETV Bharat)

स्ट्राँग रुमचे सील उघडल्याचा उमेदवाराचा आरोप : नगर परिषदेच्या मतदानानंतर ईव्हीएम मशीन शहरातील टाऊन हॉलमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. अशा स्थितीत प्रभाग क्रमांक 8 मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार सीमा साजीद अन्सारी या स्ट्राँग रूमची पाहणी करण्यासाठी टाऊन हॉलमध्ये पोहोचल्या. तेथे त्यांना जुन्या सीलवर नवं सील लावलेलं दिसलं. यानंतर त्यांनी तत्काळ हरकत घेत प्रश्न उपस्थित केला की, “जुने सील का फोडलं? नवं सील कधी आणि कोणाच्या उपस्थितीत लावलं?” मात्र, यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी दोघेही बाहेरगावी असल्यानं कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही. या प्रकारामुळे स्ट्राँग रूमचे सील तोडल्याची अफवा शहरभर वेगाने पसरली. काही वेळातच राष्ट्रवादीसह इतर पक्षांच्या उमेदवारांनी आणि कार्यकर्त्यांनी टाऊन हॉल परिसरात मोठी गर्दी केली. सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते एकत्र जमल्याने परिसरात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला.



प्रशासनाकडून खुलासा : दरम्यान, या गंभीर आरोपांनंतर शहादा नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी साजिद पिंजारी यांनी याबाबत खुलासा केला. त्यांनी सांगितलं की, "स्ट्राँग रूमध्ये उमेदवारांना जुन्या सीलचे अवशेष सापडल्यानं त्यांचा गैरसमज झाला. स्ट्राँग रुममधील ईव्हीएम मशीनसोबत कोणतीही छेडछाड झालेली नाही. प्रत्यक्षात मतदानानंतर लावलेले सर्व सील सुरक्षित आहेत. स्ट्राँग रुम कडेकोट सुरक्षेत आणि पोलिसांच्या बंदोबस्तात आहे".




