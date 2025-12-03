ETV Bharat / state

"गोदामातील ईव्हीएममध्ये गडबड करण्यास सरकारला भरपूर वेळ मिळेल"- पृथ्वीराज चव्हाणांचा सरकारवर हल्लाबोल

गोदामात ठेवलेल्या ईव्हीएम पेट्यांमध्ये गडबड होऊ शकते, असा थेट आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलाय. ते मंगळवारी संध्याकाळी माध्यमांशी बोलत होते.

Prithviraj Chavan
काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 3, 2025 at 1:40 PM IST

1 Min Read
सातारा : नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल आता ३ डिसेंबर ऐवजी २१ डिसेंबरला होणार आहेत. सोळा ते सतरा दिवस ईव्हीएमच्या पेट्या गोदामात ठेवल्या जातील. पेट्यांमध्ये काही घालमेल करायची असेल तर सरकारला त्यासाठी भरपूर वेळ मिळेल, असा थेट आरोप काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलाय.


पेट्यांमध्ये काही घालमेल : नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल पुढे ढकलल्याचा न्यायालयाचा निर्णयावर माजी पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, "निवडणूक आयोग किती अक्षम्यपणे काम करतोय ते या घटनेतून स्पष्ट होतंय. निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयावर मी कालच बोललो. आता निकालदेखील ३ डिसेंबर ऐवजी २१ डिसेंबरला लागणार आहे. सोळा ते सतरा दिवस मतपेट्या गोदामात ठेवल्यानं काही घालमेल करायची असेल तर सरकारला त्यासाठी भरपूर वेळ मिळेल. यामुळं लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडत चालला आहे."

प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण (ETV Bharat Reporter)



सरकारी वकील झोपले होते का? : पृथ्वीराज चव्हाण पुढे म्हणाले की, "सरकार आणि निवडणूक आयोग एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून मोकळं होतंय. परंतु, नगरपालिका निवडणुकीच्या संदर्भात कोर्टात जी केस चालली होती, त्यावेळी सरकारी वकील झोपले होते का? त्यामध्ये सरकारच्या वकिलानं प्रभावीपणे बाजू मांडायला पाहिजे होती. आम्हाला तातडीनं निकाल हवा आहे, अशी बाजू मांडायला पाहिजे होती. मग, हे निकाल पुढे गेले नसते. ती बाजू मांडायला सरकारला अपयश आलं."


...तर देशात हुकुमशाही आलेली दिसेल : "या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला दोष देऊन आता काही उपयोग नाही. कारण, हा निकाल न्यायालयानं दिलेला आहे. जोपर्यंत जनता जागृत होत नाही, तोपर्यंत हळूहळू असंच होत राहणार आहे. शेवटी या देशात आपल्याला लोकशाही नाही तर संपूर्णपणे हुकुमशाही आलेली दिसेल", अशी भीतीही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

