कर्जमाफी शासन आदेशाची अकोल्यात होळी, जाचक अटी रद्द करण्याची किसान सभेची मागणी
दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा करून प्रत्यक्षात बहुसंख्य शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
Published : June 3, 2026 at 5:30 PM IST
अकोला - राज्य सरकारनं नुकत्याच जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या शासन आदेशामध्ये अत्यंत जाचक अटी, शर्ती लागू केल्याचा आरोप करत किसान सभेच्या वतीनं अकोले येथे शासन आदेशाची होळी करण्यात आली. राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून अकोले शहरातील महात्मा फुले चौकात हे आंदोलन पार पडलं. यावेळी मोठ्या संख्येनं शेतकरी सहभागी झाले होते.
किसान सभेच्या म्हणण्यानुसार, यंदाची कर्जमाफी ही आतापर्यंतच्या सर्व कर्जमाफी योजनांपेक्षा अधिक कठोर अटींवर आधारित असून त्यामुळे अत्यल्प शेतकऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळणार आहे. सरकारने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र आता दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा करून प्रत्यक्षात बहुसंख्य शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
2019 मध्ये कर्जमाफी घेतलेल्या शेतकऱ्यांना, ते सध्या थकबाकीदार असले तरी, केवळ 50 हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांनाही याच मर्यादेत लाभ मिळणार असून त्यासाठी किमान दोन वर्षे नियमित कर्जफेड केलेली असणे, ही अट घालण्यात आली आहे. तसंच अल्प वेतनावर काम करणाऱ्या सहकार क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही कर्जमाफीच्या लाभातून वगळण्यात आल्याचा आरोप किसान सभेने केला.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून राज्यभर आंदोलनाच्या माध्यमातून संताप व्यक्त केला जात असल्याचं आंदोलनकर्त्यांनी सांगितलं. अकोलेतील आंदोलनात शासनाच्या कथित फसव्या कर्जमाफी अध्यादेशाचं दहन करण्यात आलं. यावेळी कर्जमाफीसाठी लावण्यात आलेल्या सर्व अटी रद्द कराव्यात, सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, नियमित कर्जदार, शेडनेट व पॉलीहाऊसधारक शेतकरी, कुक्कुटपालन व्यावसायिक तसंच सर्व पीक व शेती सुधारणा कर्जांचा समावेश कर्जमाफीमध्ये करावा अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.