कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होणार? कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली महत्त्वाची अपडेट
शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात महत्त्वाची बातमी आहे. आता कर्जमाफीची रक्कम लवकरच पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
Published : July 5, 2026 at 5:25 PM IST
पुणे (बारामती) : इंदापूर येथे माध्यमांशी संवाद साधताना राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकरी कर्जमाफीबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची रक्कम लवकरच पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींमुळं विलंब : यावेळी भरणे म्हणाले की, कर्जमाफीसाठी यापूर्वी 30 जून आणि त्यानंतर 5 जुलैची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, काही तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींमुळं प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब झाला. सध्या विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून, पुरवणी मागण्यांना मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपालांची मंजुरी घेऊन निधी वितरित करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाईल.
पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम होणार जमा : शेतकरी आयकर भरत असल्यास त्याची शंभर टक्के पडताळणी करण्यात येत आहे. कर्जमाफीचा लाभ केवळ पात्र आणि गरजू शेतकऱ्यांनाच मिळावा, यासाठी शासन अत्यंत काळजीपूर्वक प्रक्रिया राबवत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. "चार-दोन दिवस उशीर झाला तरी चालेल; मात्र कोणतीही चूक न होता पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली पाहिजे, ही शासनाची भूमिका आहे," असंही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या मदतीचा निर्णय : सध्या निश्चित केलेल्या निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार असून, शेतकरी संघटना व शेतकऱ्यांकडून आलेल्या सूचना आणि मागण्यांचा विचार करून आवश्यक असल्यास निकषांमध्ये सुधारणा करण्यास शासन सकारात्मक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळाचे आभार मानत, अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या मदतीचा निर्णय घेतल्याबद्दल शासनाचं कौतुक केलं.
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