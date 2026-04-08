पक्षी अन् माणसाची अनोखी मैत्री! मेळघाटातील पायविहीर गावाची ओळख बनली आहे 'लांडोर'
अमरावतीच्या पायविहीर गावात एक लांडोर केवळ जंगलात नाही, तर लोकांच्या घरात, अंगणात आणि शाळेत मुक्तपणे वावरतेय. गावकऱ्यांच्या प्रेमळ सहवासामुळं गावात ही लांडोर कुटुंबातील सदस्याप्रमाणं राहते.
Published : April 8, 2026 at 4:41 PM IST
अमरावती : मेळघाटच्या जंगलात वसलेल्या पायविहीर गावात एक अनोखी आणि आश्चर्यकारक गोष्ट पाहायला मिळते. लांडोर या ठिकाणी केवळ जंगलात नाही तर संपूर्ण गावात मुक्तपणे वावरताना दिसते. गावातील प्रत्येक घरात, शेतात, अंगणात आणि शाळेतही ही लांडोर बिनधास्त वावरते. जणू ही लांडोर गावाची सदस्य आहे, असाच तिचा थाट. पायविहीर गावातील लांडोरसंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा रिपोर्ट...
अंड्यापासून सुरू झालेली कहाणी : "साधारणतः चार ते पाच वर्षांपूर्वी गावातील सिताराम जांभू हे वृद्ध जंगलात लाकडं आणण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांना मोराचं अंडं सापडलं. अंडं सुरक्षित राहावं या हेतूनं त्यांनी ते गावात आणलं आणि कोंबड्यांसोबत ठेवलं. कोंबडीनं त्या अंड्याचा सांभाळ केला. कालांतरानं त्या अंड्यातून लांडोरचा जन्म झाला. सुरुवातीला कोंबड्यांमध्ये फिरणारी लांडोर हळूहळू मोठी झाली. आज ती संपूर्ण गावात मुक्तपणे संचार करतेय," अशी माहिती रामकिसन जांभू या ग्रामस्थानं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
लांडोर बनली गावची सदस्य : मागील चार-पाच वर्षांपासून ही लांडोर गावातच फिरत असून प्रत्येक गल्लीबोळ, प्रत्येक घर आणि शेतात तिचा मुक्त संचार दिसतो. ग्रामस्थ तिला गहू, तांदूळ आणि पाणी देतात. लांडोर ही घरांच्या छपरांवर बसते, अंगणात फिरते आणि शेतात अगदी मालकासारखी वावरते.
मुलांचा जिवलग साथीदार : "पायविहीर गावातील लहान मुलांसाठी ही लांडोर जणू एक जिवंत खेळण्यासारखी आहे. मुलं तिच्यासोबत खेळतात. तिच्या मागं फिरतात आणि तिच्याशी आपुलकीचं नातं जोडतात. पावसाळ्यात लांडोरचा वावर गावातील आनंद वाढवतो" असं अनिकेत तांडील हा चिमुकला 'ईटीव्ही भारत'ची बोलताना म्हणाला.
पर्यटकांसाठी मोराचं आकर्षण : "पायविहीर गावात येणारे पाहुणे आणि पर्यटकांसाठी ही लांडोर मोठं आकर्षण ठरतेय. अनेक पर्यटक तिचे फोटो, व्हिडिओ काढतात. तिच्यासोबत सेल्फी घेतात. अनेकदा ही लांडोर शेजारच्या गावांमध्येही फेरफटका मारून पुन्हा गावात परत येते. लांडोर आमच्या पायविहीर गावाची आहे, हे शेजारच्या गावातील प्रत्येकाला माहिती आहे," असं रामकिसन जांभू म्हणाले.
वनविभागाची माहिती अन् भूमिका : "वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही पायविहीर या गावात असणाऱ्या मोराबाबत संपूर्ण माहिती आहे. लांडोर ही रानटी पक्षी असल्यामुळं तिला घरात ठेवणं गुन्हा मानला जातो. मात्र, या प्रकरणात ही लांडोर कोणाच्या मालकीची नसून संपूर्ण गावची आहे. गावकऱ्यांकडून तिची योग्य काळजी घेतली जात असल्यानं कोणतीही कारवाई आवश्यक नाही," असं एका वन अधिकाऱ्यानं 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना स्पष्ट केलं.
गावातील लांडोरचं खास आकर्षण :
- गावात लांडोरचा मुक्त संचार
- घरोघरी आणि शेतात लांडोरचा वावर
- लहान मुलांचा आवडता साथीदार
- पावसाळ्यात लांडोर ठरते आकर्षण
- पर्यटकांना फोटो आणि व्हिडिओसाठी मोठं आकर्षण
- ग्रामस्थांकडून लांडोरला दाणापाणी आणि संरक्षण
