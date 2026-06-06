वाघ, अस्वलांच्या सावटात जीवन; विकासापासून लांब मेळघाटातील पळसकुंडी ग्रामस्थांना हवं आहे पुनर्वसन
मेळघाटातील पळसकुंडी गाव मूलभूत सुविधांअभावी विकासापासून वंचित आहे. वन्य प्राण्यांच्या दहशतीत जगणाऱ्या गावकऱ्यांनी तातडीनं गावाचं पुनर्वसन करण्याची मागणी प्रशासनाकडं लावून धरली आहे.
Published : June 6, 2026 at 2:46 PM IST
अमरावती : बुलढाणा, अकोला आणि मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर जिल्ह्याच्या सीमेवर वसलेलं अमरावती जिल्ह्यात येणार मेळघाटातील पळसकुंडी हे छोटसं गाव आजही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून पूर्णपणे वंचित आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिदुर्गम क्षेत्रात वसलेल्या या गावाला चारही बाजूंनी दाट जंगलांचा वेढा असून ग्रामस्थ अक्षरशः वन्य प्राण्यांच्या दहशतीत जगतात. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रस्ते आणि वाहतूक अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्यानं ग्रामस्थांनी गावाचं तातडीनं पुनर्वसन करावं अशी मागणी अनेक दिवसांपासून लावून धरली आहे.
ग्रामसभेत एकमतानं पुनर्वसनाचा ठराव : गट ग्रामपंचायत धुळघाट रेल्वे अंतर्गत येणाऱ्या पळसकुंडी गावात 26 जानेवारी 2026 रोजी सरपंच जिजाबाई कासदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ग्रामसभेत गावाचं पुनर्वसन करण्याचा ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे यापूर्वी 2023 मध्येही ग्रामसभेनं असाच ठराव मंजूर करून प्रशासनाकडं पाठवला होता. मात्र, तीन वर्षानंतरही या मागणीवर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याची खंत ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत.
वाघ, बिबट्या, अस्वलांच्या भीतीत दिवस-रात्र : पळसकुंडी हे गाव मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये येत असल्यानं वाघ, बिबट्या, अस्वल, रान डुक्कर यांसारख्या वन्य प्राण्यांचा गावालगत नियमित वावर असतो. शेतात काम करणारे शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी आणि महिला यांना प्रत्येक दिवस जीव मुठीत धरून काढावा लागतो. गावातील अंगणवाडी परिसरातही रात्रीच्यावेळी अस्वलांचा सतत वावर असतो. अशावेळी ग्रामस्थ फटाके फोडून आणि आरडा ओरडा करून वन्य प्राण्यांना हाकलण्याचा प्रयत्न करतात. यापूर्वी अनेक ग्रामस्थ, वनमजूर वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामध्ये जखमी झाले असून काही नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागलाय, अशी माहिती ग्रामस्थांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
रस्ते नाहीत, बस नाही : पळसकुंडी गावात शिक्षणाची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना बाहेरगावी जावं लागतं. मात्र, गावापर्यंत ना शासकीय बस पोहोचते ना खासगी वाहतूक उपलब्ध आहे. गावात जाण्यासाठी आजही कच्च्या पाऊलवाटा आणि जंगलातील मार्गाचा आधार घ्यावा लागतो. पक्का रस्ता नसल्यामुळं विद्यार्थ्यांना दररोज मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागतो. या परिस्थितीमुळं अनेक विद्यार्थ्यांवर शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ येते, असं ग्रामस्थांनी सांगितलं.
आरोग्य सेवाही नाही : सुमारे 700 लोकसंख्या असलेल्या या गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाही. आरोग्य सेवकही नाही आणि कोणतीही वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाही. तालुक्याचं ठिकाण असलेलं धारणी तब्बल 70 किलोमीटर दूर असून जिल्हा रुग्णालय 220 किलोमीटर अंतरावर आहे. एखादा ग्रामस्थ गंभीर आजारी पडल्यास किंवा अपघात झाल्यास वेळेत उपचार मिळणं जवळपास अशक्य ठरतं. त्यामुळं अनेकांचा जीव जाण्याची भीती ग्रामस्थ व्यक्त करतात.
शेतीवर वन्यप्राण्यांचे संकट : गावातील बहुतांश कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र हरीण, रान डुक्कर आणि इतर वन्य प्राण्यांचे कळप शेतात घुसून पिकांचं मोठं नुकसान करतात. पिकांचं संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी रात्री उंच मचानावर बसून रखवाली करतात. मात्र वाघ किंवा अस्वल दिसल्यास त्यांना जीव वाचवण्यासाठी शेत सोडून घरी पळावं लागतं. नुकसान झाल्यानंतर वनविभाग पंचनामे करतो. मात्र, प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई वेळेवर मिळत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला.
रोजगाराच्या अभावामुळं स्थलांतर : गावात रोजगाराची कोणतीही साधनं उपलब्ध नाहीत. वन मजुरीसुद्धा नियमित मिळत नसल्यानं अनेक कुटुंबांना कर्नाटक, मराठवाडा आणि इतर भागात ऊस तोडणीसाठी स्थलांतर करावं लागतं. गावात उद्योग, व्यवसाय किंवा अन्य उत्पन्नाचं साधन नसल्यामुळं तरुणाई मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडत आहे.
ग्रामस्थांच्या प्रतिक्रिया :
"आमच्या गावात ना रोजगार आहे, ना शेतीतून उत्पन्न मिळतं. वन्य प्राण्यांमुळं पिकं उध्वस्त होतात. अनेकवेळा तक्रारी करूनही समस्या कायम आहेत. त्यामुळं आम्हाला सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन हवं आहे," असं ग्रामस्थ सदाशिव खंडार यांनी सांगितलं.
"आमच्या गावात सरकारी कामं होत नाहीत. रोजगार नाही. लोक ऊस तोडीसाठी बाहेर जातात. दूर येऊनही आम्हाला अधिकाऱ्यांची भेट मिळत नाही. पुनर्वसन हीच आमची मुख्य मागणी आहे," अशी मागणी दादामिया यांनी केली.
"2017 पासून आम्ही प्रशासनाकडं पाठपुरावा करत आहोत. ग्रामसभेचे ठरावही दिले आहेत. मात्र, गावाच्या पुनर्वसनासाठी अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही," असं भगवान गायकवाड यांनी सांगितलं.
नवनीत राणा यांनीही दिलं होतं पत्र : अमरावतीच्या तत्कालीन खासदार नवनीत राणा यांनी 13 जून 2023 रोजी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र संचालकांना पत्र देऊन पळसकुंडी गावाच्या पुनर्वसनाची मागणी केली होती. ग्रामस्थांना सुरक्षित, शांततापूर्ण जीवन जगता यावं यासाठी त्यांचं योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात यावं अशी मागणी पत्रातून केली होती. दरम्यान ग्रामस्थांनी विद्यमान खासदार बळवंत वानखडे यांनाही निवेदन देऊन न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची भेटही हुकली : पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी 2023 च्या ग्रामसभेचा ठराव जेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर 2026 मधील नव्या ठरावासह ते पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. मात्र विधान परिषद निवडणुकीच्या कामकाजामुळं यावेळी त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट मिळू शकली नसल्यासची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
ग्रामस्थांचा इशारा : वनविभागानं गावाच्या पुनर्वसनासंदर्भात सर्वेक्षण केलं असलं तरी प्रत्यक्ष प्रक्रिया पुढे सरकलेली नाही. त्यामुळे शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा स्वसंरक्षणासाठी ग्रामस्थांकडून वन्य प्राण्यांची शिकार केली जाऊ शकते, असा गंभीर इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
असा आहे पळसकुंडी गाव
- लोकसंख्या : सुमारे 700
- स्थान : मेळघाट व्याघ्र व्याघ्र प्रकल्पाचे बफर क्षेत्र
- धारणीपासून अंतर : 70 किमी
- अमरावतीपासून अंतर : 220 किमी
- प्राथमिक आरोग्य केंद्र : नाही
- शासकीय बस सेवा : नाही
- पक्का रस्ता : नाही
- प्रमुख समस्या : वन्य प्राण्यांचे हल्ले, शेतीचे नुकसान, शिक्षण व आरोग्य सुविधांचा अभाव
ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या :
- पळसकुंडी गावाचे तातडीने पुनर्वसन करावे
- पुनर्वसनासाठी सुरक्षित व सर्व सुविधा नियुक्त जागा उपलब्ध करून द्यावी.
- शिक्षण, आरोग्य, रस्ते व रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध कराव्यात
- प्रशासकीय अडथळे दूर करून पुनर्वसन प्रक्रिया वेगाने राबवावी
विकासाच्या वाटेकडं लागले डोळे : मेळघाटच्या जंगलात अडकून पडलेल्या पळसकुंडी गावातील नागरिकांना आज केवळ सुरक्षित जीवनाची अपेक्षा आहे. वन्य प्राण्यांच्या भीतीत, मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहून जगणाऱ्या या ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाच्या मागणीची शासन आणि प्रशासन किती गंभीर दखल घेते, याकडे आता संपूर्ण मेळघाटचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा :
- किल्ले रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचा उत्साह शिगेला, राज्यासह देशभरातून लाखो शिवभक्तांची मांदियाळी
- मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसींसारख्या शिष्यवृत्ती व सवलती; राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान मिळेल? वाचा सविस्तर
- मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसींसारख्या शिष्यवृत्ती व सवलती; मनोज जरांगे पाटील यांनी मानले सरकारचे आभार!