अहो साहेब...आम्ही जिवंत आहोत; नाशिकमध्ये दोन जिवंत उमेदवारांना मतदार यादीत दाखवलं ‘मृत’
नाशिकमध्ये दोन भाजपा इच्छुक उमेदवारांना मतदार यादीत कागदोपत्री 'मृत' दाखवण्यात आल्याची घटना घडली आहे.
Published : December 4, 2025 at 8:54 PM IST
नाशिक : नाशिकमधून मतदार यादीत एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आगामी नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांचे नावं हे चक्क कागदोपत्री मृत असल्याचा दावा संबंधित इच्छुक उमेदवारांनी करत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलंय. अधिकाऱ्यांकडून आपण जिवंत आहात आणि तुमचं नाव यादीत समाविष्ट करुन घेण्यासाठी कोर्टाचा आदेश घेऊन या असा सल्ला दिल्यानं इच्छुक उमेदवार चक्रहून गेले आहेत.
काय आहे प्रकार? : आगामी स्थानिक महानगरपालिका निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. निवडणुकीची तारीख कधीही जाहीर होऊ शकते. यासाठी इच्छुक उमेदवारांची धावपळ सुरू झाली आहे. अशाच मतदार यादीतील घोळामुळं इच्छुक उमेदवार चक्रावून गेले आहेत. इच्छुक उमेदवारांची नावेच मतदार यादीतून गायब झाली आहेत. त्यांनी यांची चौकशी केली असता जिवंतपणी त्यांना मृत झाल्याचा दाखला देत या कारणास्तव आपलं नाव मतदार यादीत नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. आपण जिवंत आहात आणि तुमचं नाव यादीत समाविष्ट करुन घेण्यासाठी कोर्टाचा आदेश घेऊन या, असा सल्ला संबंधिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या इच्छुक उमेदवारांना दिल्यानं त्यांना आता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागणार आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण? : नाशिकच्या नवीन नाशिक प्रभागातून भारतीय जनता पक्षाकडून इच्छुक अविनाश पाटील आणि उत्तम अर्जुन काळे हे इच्छुक उमेदवार आहेत. मात्र, मतदार यातील त्यांची नावे गहाळ झाल्याचं लक्षात आल्यावर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली असता, चक्क कागदोपत्री मृत घोषित करण्यात आल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. आता 'तुम्ही जिवंत आहे याचा पुरावा घेऊ या' असा सल्ला त्यांना अधिकाऱ्यांनी दिल्यानं त्यांना स्वतःला जिवंत आहे असं सिद्ध करावं लागणार आहे.
कोण तरी खोडसाळपणा केला : "मी मागील लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत मतदान केलं आणि आता अचानक माझं मतदार यादीतून नाव गहाळ झालं. मी आमच्या प्रभागातील भाजपाचा इच्छुक उमेदवार आहे. याची विचारणा केली असता, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी थेट मला माझंच मृत्युपत्र आणि ऑनलाईन अर्ज दाखवला. त्या मृत्युपत्रातील नावं साम्य आहेत, मात्र माझ्या पत्नीचं नाव आणि माझं वय वेगळं आहे. विरोधकांनी खोडसाळपणा केलाय. आता यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत," असं इच्छुक उमेदवार अविनाश पाटील यांनी म्हटलंय.
मी जिवंत आहे : "मृत व्यक्तीचं नाव उत्तम अर्जुन काळे हे साम्य असल्याने माझं नाव मतदार यादीतून गहाळ करण्यात आलं. मी गेल्या वीस वर्षापासून भारतीय जनता पार्टीत काम करत आहे आणि यंदा आमच्या प्रभागातून मी इच्छुक उमेदवार आहे. मात्र आता मतदार यादीत नाव नसल्यानं अडचण निर्माण झाली आहे. मी जिवंत आहे हे मला आता सिद्ध करावं लागणार आहे. अधिकाऱ्यांनी ज्या व्यक्तीचा मृत्यू दाखला दाखवला त्याची जन्मतारीख, पत्ता, पत्नीचं नाव सगळं वेगळं आहे. याबाबत आता आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत." असं इच्छुक उमेदवार उत्तम काळे यांनी म्हटलंय.
