अजित पवारांच्या अपघाताबद्दल आम्हालाही शंका- रोहित पवार
Published : February 7, 2026 at 9:48 AM IST|
Updated : February 7, 2026 at 10:16 AM IST
मुंबई- राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आज मतदान पार पडत असून, जिल्हा परिषदेच्या 731; तर आणि पंचायत समित्यांच्या 1 हजार 462 जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. एकूण 7 हजार 438 इतके उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून, सर्व मिळून एकूण 2 कोटी 8 लाख 20 हजार 702 इतकी मतदार संख्या आहे. संपूर्ण मतदान प्रक्रियेसाठी पुरेशा पोलीस बंदोबस्ताचीदेखील व्यवस्था करण्यात आलीय.
अजित पवारांच्या अपघाताबद्दल अनेकांना शंका आहे, तशी आम्हालाही शंका असल्याचं रोहित पवार म्हणालेत.
भाजपा आमदार राहुल कुल यांनी केलं मतदान
भाजपा आमदार राहुल कुल यांनी पत्नी कांचन राहुल कुल यांच्यासह जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान केले
वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बजावला मतदानाचा हक्क
कागल तालुक्यातील लिंगनूर दुमाला इथं राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बजावला मतदानाचा हक्क बजावलाय. कोल्हापूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष होईल इतक्या जागा निवडून आणण्याचा विश्वास व्यक्त केलाय.
छत्रपती संभाजी नगरातील नानेगाव मतदान केंद्रावर भाजपाच्या उमेदवाराला धक्काबुक्की केल्याचा आरोप
छत्रपती संभाजीनगर - छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील नानेगाव मतदान केंद्रावर भाजपाच्या उमेदवाराला धक्काबुक्की केल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.त्यामुळे मतदान केंद्रावर काही वेळ गोंधळ पहायला मिळाला.भाजपचे अंभई गटाचे उमेदवार त्रिंबक पाटील गव्हाणे यांना नानेगाव येथे अब्दुल सत्तार यांच्या कार्यकर्त्यांकडून धक्काबुक्की झाल्याचं समजतंय. याच गटातून आमदार अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र शिवसेनेकडून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
पवार कुटुंबीयांनी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी काटेवाडीत केले मतदान
बारामती तालुक्यातील काटेवाडी गावात आज भावनिक वातावरण पाहायला मिळालं. राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री व प्रभावी नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर प्रथमच पवार कुटुंबीय सार्वजनिकरित्या जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करताना दिसले. वैयक्तिक आयुष्यातील आभाळाएवढ्या दुःखावर मात करत लोकशाहीवरील निष्ठा जपत पवार कुटुंबीयांनी मतदानाचा हक्क बजावला.