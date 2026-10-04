Garjana Morcha LIVE : निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमारांविरोधात ठाकरे बंधूंचा 'गर्जना मोर्चा'; कार्यकर्ते जमण्यास सुरुवात
Published : October 4, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : October 4, 2026 at 8:49 AM IST
मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या गलथान कारभाराविरोधात आणि लोकशाही, संविधानाच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या वतीनं रविवारी दक्षिण मुंबईत भव्य 'गर्जना' मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलंय.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील 'गर्जना' मोर्चासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) या दोन्ही पक्षांकडून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभाराच्या आणि मतदार यादीमधील विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेच्या (SIR) विरोधात 'ठाकरे बंधूंनी' हा संयुक्त एल्गार पुकारला आहे.
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मोर्चात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा न घेता केवळ तिरंगा हातात घेऊन सहभागी होण्याचे ठाकरेंचे आवाहन
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कथित गैरकारभाराविरोधात ठाकरे बंधूंचा आज मुंबईत गर्जना मोर्चा
लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी’ ठाकरेंकडून मोर्चाचे आयोजन
सकाळी 10 वाजता मोर्चाला होणार सुरुवात
मेट्रो सिनेमा ते मुंबई महापालिका मुख्यालय असा असेल मोर्चाचा मार्ग
सर्व विरोधी पक्षांचे नेते, पदाधिकारी मोर्चात होणार सहभागी
काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससह राज्यातील डाव्या पक्षांचा मोर्चाला पाठिंबा
मोर्चात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा न घेता केवळ तिरंगा हातात घेऊन सहभागी होण्याचे ठाकरेंचे आवाहन
मोर्चानंतर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांसह प्रमुख नेते उपस्थितांना करणार संबोधित
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे काय भूमिका मांडणार? याकडे सर्व राजकीय वर्तुळाचे लक्ष
दरम्यान, मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त
कसा असेल गर्जना मोर्चाचा मार्ग
मोर्चासाठी शिवसेना आणि मनसेनं जोरदार तयारी केलीय. हा भव्य मोर्चा रविवार 4 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजता सुरू होईल. कार्यकर्ते सकाळी 10 वाजल्यापासूनच मेट्रो सिनेमाजवळ जमण्यास सुरुवात करतील. मुंबई पोलिसांच्या विनंतीचा मान ठेवून मोर्चाच्या मार्गात बदल करण्यात आलेला आहे. आधी हा मोर्चा भायखळ्यावरून निघणार होता, त्यानंतर जेजे मार्गावरून तो आझाद मैदानात येणार होता. परंतु आता तो 'मेट्रो सिनेमा' ते 'बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मुख्यालय' असा निघेल. त्यानंतर महापालिका मुख्यालयासमोर या मोर्चाचं जाहीर सभेत रूपांतर होईल, जिथं दोन्ही ठाकरे बंधू आणि प्रमुख नेते मोर्चाला संबोधित करतील.
'गर्जना मोर्चा'ला राष्ट्रवादी - शपा आणि काँग्रेसचा पाठिंबा
'गर्जना मोर्चा'ला शरद पवारांची राष्ट्रवादी, काँग्रेससह इतर पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे अनेक विरोधी पक्षातील नेते या मोर्चात सहभागी होणार आहेत.