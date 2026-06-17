'निवडणुकांना आता काहीच महत्त्व उरलेले नाही'-कुमार झा
Published : June 17, 2026 at 1:25 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 1:50 PM IST
मुंबई/- शिवसेनेचे (UBT) खासदार हे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत सहभागी होत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे.
शिवसेनेचे (UBT) खासदार संजय राऊत यांनी बंडखोर खासदारांवर जोरदार टीका केली. त्यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना नेते संजय निरुपम म्हणाले, "जे संजय राऊत एकेकाळी आपल्या खासदारांबद्दल आदराने बोलायचे, तेच आता त्यांना अपशब्द वापरू लागले आहेत. यावरून त्यांच्या पक्षाचे नेतृत्व कोलमडल्याचे दिसून येते. त्यांनी हिंदुत्वाचा त्याग केला आहे. त्यामुळे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, आमदार आणि खासदार यांच्यात तीव्र असंतोष आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ही वस्तुस्थिती स्वीकारण्याऐवजी, ते आपल्याच लोकांवर दोषारोप करतात. सभ्य समाजात अमान्य अशा शब्दांचा वापर करून त्यांचा अपमान करतात."
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"केवळ एखादा पक्षच दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतो"-अनिल देसाई
नवी दिल्ली - लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतल्यानंतर शिवसेनेचे (UBT) खासदार अनिल देसाई म्हणाले, "आम्ही लोकसभा अध्यक्षांना एक पत्र दिलं आहे. जर एखादा गट त्यांच्याकडे आला, तर त्यांनी आम्हाला आधी त्याबद्दल कळवावे. केवळ एखादा पक्षच दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतो. एखाद्या गटाचे कोणत्याही पक्षात विलीनीकरण होण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही, असे पत्रात नमूद केलं आहे".
'सर्व खासदारांना बैठकीला उपस्थित राहणं आवश्यक आहे'-खासदार अनिल देसाई
नवी दिल्ली: 18 जून रोजी होणाऱ्या पक्षाच्या बैठकीबाबत शिवसेनेचे (UBT) खासदार अनिल देसाई म्हणाले, "सर्व खासदारांनी उपस्थित राहणं आवश्यक आहे. कारण सर्व खासदारांना 'व्हिप' (whip) जारी करण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार आम्ही पुढील निर्णय घेणार आहोत." लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना शिवसेना (UBT) खासदार अरविंद सावंत यांनी लिहिलेल्या पत्राबाबत ते म्हणाले, "आम्ही त्यांना पत्र दिलं आहे. आम्ही सध्याच्या घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहोत. परिस्थितीनुसार पुढील सर्व हालचालींचे नियोजन करणार आहोत."
'त्यांना शिवीगाळ करणं किंवा त्यांचा अपमान करणं योग्य नव्हते'-संजय शिरसाट
मुंबई- शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांनी बंडखोर मानल्या जाणाऱ्या खासदारांवर केलेल्या अपमानास्पद टीकेबाबत बोलताना मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, "तुम्ही त्यांनी केलेली अपमानास्पद टीका पाहिलीच असेल. ते एका जिल्ह्याचे नेतृत्व करत असून अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. मला वाटते की, अशा प्रकारे त्यांना शिवीगाळ करणं किंवा त्यांचा अपमान करणं योग्य नव्हते. हे सर्व प्रकार कदाचित अनेक दिवसांपासून सुरू असावे. याचाच परिणाम म्हणून आज ते खासदार त्यांच्यासोबत राहू इच्छित नाहीत."
'येथे कोणताही विरोधी पक्ष टिकूच नये, असे वातावरण निर्माण केले'-आनंद दुबे
जम्मू-काश्मीर: 'ऑपरेशन टायगर'बाबत बोलताना शिवसेना (UBT) चे आनंद दुबे म्हणाले, " त्यांनी काल रात्री उशिरा 'ऑपरेशन टायगर' सुरू केले. सत्तेचा अशा प्रकारे वापर आणि गैरवापर करून त्यांनी समाजात असे वातावरण निर्माण केलं आहे की, येथे कोणताही विरोधी पक्ष टिकूच नये. तुम्हाला इतक्या खासदारांची गरज कशासाठी आहे? तुम्ही टीएमसी (TMC) फोडत आहात. तुम्ही आमचा पक्ष फोडत आहात. याआधी तुम्ही शिवसेना आणि शरद पवार यांचा पक्षही फोडला होता. " शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांच्या ट्विटचा संदर्भ देत ते म्हणाले, " जर खासदारांना प्रत्येकी 15 कोटी रुपये दिले जात असतील, त्यांच्यासाठी चार्टर्ड विमानांची सोय केली जात असेल, त्यांना पूर्ण सुरक्षा पुरवली जाते. त्यांना आमिष दाखवले जात असेल, तर दुसरीकडे, लोकांची सेवा करण्याचे ध्येय असायला हवे. पण तसे होताना दिसत नाही..."
'त्यांच्या पक्षात केवळ पिता-पुत्रच टिकून राहतील'- भाजपा नेते राम कदम
मुंबई- शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांच्या एक्सवर प्रतिक्रिया देताना भाजपा नेते राम कदम म्हणाले, "उद्धव ठाकरे यांची देहबोली, त्यांच्या नेत्यांची विधाने आणि आपला पक्ष फुटत असल्याची संजय राऊत यांनी केलेली कबुली - या सर्व गोष्टींचा विचार करता, खुद्द उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे नेतेच हे मान्य करत आहेत की त्यांचे लोक त्यांना सोडून जात आहेत. जे लोक त्यांच्यावर वैतागून त्यांना सोडून जातात, त्यांची काहीच किंमत उरत नाही, पण त्यांच्यासोबत राहणाऱ्यांचे महत्त्व खूप असते. उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी हे समजून घेतले पाहिजे. त्यांच्या पक्षात केवळ पिता-पुत्रच टिकून राहतील. आता त्यांचा पक्ष विखुरला जात आहे. ते स्वतःच हे बोलत आहेत. लोक वारंवार उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडत आहेत."
कोणत्याही नेत्यानं आम्हाला पक्ष सोडत असल्याचं सांगितलेलं नाही-अरविंद सावंत
नवी दिल्ली - शिवसेना (UBT) मध्ये फूट पडण्याच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर, पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले, "मी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना संविधानाच्या रक्षणाबाबत पत्र लिहिलं आहे. आतापर्यंत पक्षातील कोणत्याही नेत्यानं आम्हाला पक्ष सोडत असल्याचं सांगितलेलं नाही."