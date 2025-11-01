महाविकास आघाडीचा सत्याचा मोर्चा : पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारल्यानं रोडवर होणार सभा, विरोधक आक्रमक
मुंबई : वोट चोरी आणि निवडणुकांच्या मतदार याद्यांमध्ये असणाऱ्या घोळा संदर्भात सर्व विरोधी पक्षांकडून एकत्र येत आज सत्याचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मात्र, पोलिसांकडून या मोर्चासाठी परवानगी दिली गेली नसल्यामुळे त्यांना आझाद मैदानामध्ये प्रवेश नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे या मोर्चादरम्यान नेत्यांच्या संबोधनासाठी महानगर पालिकेसमोर रस्त्यावरच ट्रक लावून स्टेज उभारण्यात आलं असून साऊंड सिस्टिम वगैरे सर्वांची व्यवस्था रस्त्यावरच केली गेलेली आहे.
परवानगी नाकारल्यानं रोडवर होणार सभा : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे, काँग्रेसचे विविध नेते फॅशन स्ट्रीटपासून मोर्चाला सुरुवात करतील. महापालिकेसमोर उभारलेल्या या स्टेजवर येऊन मोर्चाला संबोधित करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. महापालिकेसमोरील संपूर्ण रस्ता मनसे आणि शिवसेनेच्या बॅनरनं फुलून गेला असून आता हळूहळू उबाठा कार्यकर्त्यांची गर्दी या रस्त्यावरती सुरू झाली आहे. त्याशिवाय मनसे आणि उबाठा कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी सध्या स्टेज आणि साऊंड सिस्टिमच्या नियोजनामध्ये गुंतल्याचे चित्र आहे. मनसे आणि उबाठा कार्यकर्ते एकत्र येऊन घोषणाबाजी करतानाचे चित्र महापालिकेच्या या रस्त्यावरती सर्वत्र दिसत असून कार्यकर्त्यांमध्ये घोषणांमधून उत्साहाचे वातावरण दिसत आहे. दरम्यान सकाळपासूनच मनसे, उबाठा आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे कार्यकर्ते मुंबईमधील वेगवेगळ्या उपनगरातून सीएसएमटी इथं दाखल होत आहेत. या मोर्चाच्या निमित्तानं राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आल्यानंतर कार्यकर्त्यांमधून दोघं भाऊ निवडणुकांमध्ये देखील एकत्र येतील अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. राज ठाकरे यांनी सकाळी साडेदहा वाजता दादर येथून चर्चगेट पर्यंतचा प्रवास केला असून तिथं त्यांना इतर नेते भेटतील आणि मोर्चाला सुरुवात होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. हेही वाचा : सत्याचा मोर्चा: मविआची तयारी पूर्ण ; राज ठाकरेंचा लोकलनं प्रवास, पोलिसांनी नाकारली मोर्चाला परवानगी'सत्याचा मोर्चा'ची जंगी तयारी; विरोधकांचा उद्या मुंबईत निवडणूक आयोगाविरोधात एल्गार, 'असा' असेल मोर्चाचा मार्गप्रकृतीच्या कारणामुळे संजय राऊतांचा सार्वजनिक कार्यक्रमांना ब्रेक, पंतप्रधान मोदींनी दिल्या चांगल्या आरोग्यासाठी शुभेच्छा