Mumbai Rain Updates : मुंबईत मुसळधार पावसाला सुरुवात; पुणे, रायगड, पालघर, मुंबईतील शाळांना सुट्टी
Published : July 6, 2026 at 7:37 AM IST|
Updated : July 6, 2026 at 7:54 AM IST
मुंबई - भारतीय हवामान विभागाने मुंबई महानगराला सोमवारी मुसळधार पावसाचा तसेच सोसाट्याचे वारे वाहतील असा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता मुंबईतील शासकीय, खासगी, महानगरपालिका शाळा व महाविद्यालयांना सोमवारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, शासकीय व खासगी कार्यालये नियमितपणे सुरू राहतील. आवश्यकता असेल तरच नागरिकांनी घराबाहेर पडावे, असेदेखील आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
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रायगडमध्ये पुर परिस्थिती
रायगड जिल्ह्यात मुसळधार पावसानंतर पूरस्थिती कायम आहे. सावित्री, कुंडलिका, अंबा आणि पाताळगंगा नद्या धोक्याच्या पातळीवरून वाहत आहेत. महाड, रोहा, नागोठणे, पेण आणि खोपोली येथे रात्रभर अनेक भाग पाण्याखाली होते. काही ठिकाणी पाणी ओसरू लागले असले, तरी महाडमधील बाजारपेठ, दस्तुरी नाका, गंधारी पूल आणि दादली पूल परिसरासह अनेक रस्ते अद्याप जलमय असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. प्रशासनाकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.