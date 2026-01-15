BMC Elections Voting LIVE Updates: मुंबईत मतदानाला सुरुवात, मुख्यमंत्री फडणवीस, ठाकरे बंधुंची प्रतिष्ठा पणाला
Published : January 15, 2026 at 7:36 AM IST|
Updated : January 15, 2026 at 7:43 AM IST
मुंबईसह राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आज (15 जानेवारी) मतदान होत आहे. सकाळी 7.30 वाजेपासून ते संध्याकाळी 5.30 वाजेपर्यंत मतदान प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
LIVE FEED
मतदानाला सुरुवात
राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकांच्या मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.
ठाकरे बंधुंसाठी अस्तित्वाची लढाई
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण 227 वॉर्ड आहेत. तब्बल 1,700 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. ठाकरे बंधुंसाठी ही निवडणूक म्हणजे अस्तित्वाची लढाई आहे.
मतदान होणाऱ्या महापालिका क्षेत्रांत आज सुट्टी
महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचे प्रमाण वाढावे व नागरिकांना आपला हक्क बजावता यावा, यासाठी राज्य सरकारने 15 जानेवारी रोजी मतदान होणाऱ्या महापालिका क्षेत्रांत सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. महानगरपालिका क्षेत्रांतील केंद्र व राज्य शासनाची कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, बँका व खासगी आस्थापनांनाही ही सार्वजनिक सुट्टी लागू राहील.
राज्यात या ठिकाणी आज मतदान
बृहन्मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई- विरार, कोल्हापूर, कल्याण- डोंबिवली, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, सोलापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, लातूर, परभणी, भिवंडी- निजामपूर, मालेगाव, पनवेल, मीरा- भाईंदर, नांदेड- वाघाळा, सांगली- मिरज, कुपवाड, जळगाव, धुळे, अहिल्यानगर, इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकेसाठी मतदानाची प्रक्रिया पार पडत आहे.
ईव्हीएम मशीनद्वारे होणार मतदान
महानगरपालिका निवडणुकांसाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (EVN) व्यवस्था करण्यात आलीय. त्यात 43 हजार 958 कंट्रोल युनिट आणि 87 हजार 916 बॅलेट युनिटची उपलब्धता केलीय. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी 11 हजार 349 कंट्रोल युनिट आणि 22 हजार 698 बॅलेट युनिटची व्यवस्था केलीय.