मुसळधार पर्यन्यवृष्टीमुळे खडकवासला धरण 62% टक्के क्षमतेनं भरलं!
Published : July 7, 2026 at 10:38 AM IST|
Updated : July 7, 2026 at 11:01 AM IST
मुंबई- राज्यात मुंबई, पुणे, रायगडसह राज्याच्या विविध भागामध्ये पावसाचा धुमाकूळ सुरू आहे. रायगड जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे जनजीवन अद्यापही विस्कळीत आहे. तब्बल 44 तासांनंतर नागोठणेजवळील सुकेळी खिंडीतून मुंबई–गोवा महामार्गावरील वाहतूक आज पहाटे तीन वाजल्यापासून पूर्ववत करण्यात आली आहे. मात्र, वाकण–खोपोली मार्ग आणि पालीजवळील पुलावरील पाणी ओसरले नसल्याने त्या मार्गावरील वाहतूक अद्याप बंद आहे. महाड शहरातील बाजारपेठेत गेल्या 36 तासांपासून पुराचे पाणी साचून असून सावित्री नदी धोक्याच्या पातळीवरून वाहत आहे. जिल्ह्याला रेड अलर्ट जाहीर करण्यात आला असून शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी देण्यात आली आहे. महाड–विन्हेरे मार्ग दरड हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पुढील चार ते पाच तासांत वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, बंदी असतानाही आंबेनळी घाटातून प्रवास करणाऱ्या काही प्रवाशांची गाडी बावली टोक परिसरात दरडीत अडकली होती. आपत्कालीन कॉल मिळताच प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीमनं घटनास्थळी धाव घेत सर्व प्रवाशांची सुरक्षित सुटका केली आहे.
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खडकवासला धरण जलाशय 62% टक्के क्षमतेनं भरलं, सांडव्यावरून पाण्याचा विसर्ग सुरू होण्याची शक्यता
खडकवासला धरण पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पर्यन्यवृष्टी होत असून खडकवासला धरण जलाशय 62% टक्के क्षमतेनं भरलं आहे. धरण क्षेत्रात पावसाचे प्रमाण पाहता आणि धरणात येणारा येवा पाहता येत्या काही तासांत धरण 80% अथवा त्याहून अधिक क्षमतेनं भरण्याची शक्यता आहे. पर्जन्यमानाच्या परिस्थितीनुसार कधीही धरणाच्या सांडव्यावरून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्याची दाट शक्यता आहे.
नाशिकमध्ये टळला ढगफुटीचा धोका, धोका आता अकोलेच्या दिशेनं वळाला!
सोमवारी पालघरमध्ये सुमारे 450 मिमी पाऊस पाडणारा आणि त्र्यंबकेश्वर–नाशिक मार्गे जाण्याची शक्यता असलेला भोवरा (Vortex) आता उत्तर दिशेला सुरतकडे आणि दक्षिण दिशेला अकोले (अहिल्यानगर) परिसराकडे सरकल्याचे दिसत आहे. घाटमाथ्यावर अद्यापही मुसळधार पाऊस सुरू आहे. मात्र, एकूण परिस्थिती सध्या नियंत्रणात असून तुलनेने समाधानकारक राहिली आहे.