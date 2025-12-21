ETV Bharat / state

नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार? आज निकाल

Municipal Council, Nagar Panchayat election results
नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणूक निकाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 21, 2025 at 7:26 AM IST

|

Updated : December 21, 2025 at 9:49 AM IST

Choose ETV Bharat

मुंबई : राज्यभरातील 288 नगरपरिषदा, नगरपंचायतींची मतमोजणी प्रक्रिया आज रविवारी (21 डिसेंबर) पार पडणार आहे. सकाळी 10 वाजल्यापासून मतमोजणी सुरू होईल. विधानसभा निवडणुकीत मिळवलेलं मोठं यश महायुती कायम राखणार का? की महाविकास आघाडी बाजी मारणार? या प्रश्नाचं उत्तर आज मिळणार आहे. नगरपरिषद आणि नगर पंचायतींच्या अध्यपदांसाठी यंदा थेट निवडणूक होत आहे. त्यामुळे शहरांचा कारभारी कोण होणार? याकडेही जनतेचं लक्ष लागलं आहे.

LIVE FEED

9:48 AM, 21 Dec 2025 (IST)

निकालापूर्वीच चाळीसगावात विजयाचे बॅनर झळकले

निकालापूर्वीच जळगावच्या चाळीसगाव शहरात विजयाचे बॅनर झळकावण्यात आले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदाच्या भाजपाच्या उमेदवार प्रतिभा चव्हाण यांच्या विजयाचे शहरात बॅनर झळकले आहेत. निकालापूर्वीच चाळीसगावात भाजपा कार्यकर्त्यांचा उत्साह शिंगेला पोहोचला आहे.

8:32 AM, 21 Dec 2025 (IST)

कोल्हापूर जिल्ह्यातील 13 नगरपालिकांची आज मतमोजणी

कोल्हापूर जिल्ह्यातील दहा नगरपालिका व तीन नगरपंचायतींसाठी झालेल्या मतदानासाठी आज मतमोजणी होणार आहे. नगराध्यक्षपदासाठी 56 उमेदवारांनी, तर 263 सदस्यपदांच्या जागांसाठी 809 उमेदवारांनी निवडणूक लढवली होती. निकालासाठी प्रशासन सज्ज आहे.

7:44 AM, 21 Dec 2025 (IST)

पुण्यात जिल्हा प्रशासन सज्ज

पुणे जिल्ह्यात 14 नगरपरिषदा व तीन नगरपंचायतीकरिता 2 डिसेंबर आणि 20 डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. तर आता आजच्या मतमोजणी प्रक्रियेसाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज झालं असून प्रत्येक विभागाला याबाबत योग्य त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली आहे

7:42 AM, 21 Dec 2025 (IST)

रायगडमध्ये निकालाची उत्सुकता

रायगड जिल्ह्यातील 10 नगरपालिकांसाठीच्या नगराध्यक्षपदांसाठी एकूण 30 उमेदवार रिंगणार होते. तर 209 उमेदवार नगरसेवकपदांसाठी इच्छुक उमेदवारांनी आपलं नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मतमोजणीच्या निकालांकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागून आहे.

आज सकाळी 10 वाजता मतमोजणीला सुरुवात होणार असून, प्रत्येक मतमोजणी केंद्रावर स्वतंत्र टेबल व्यवस्था, सीसीटीव्ही देखरेख, प्रवेश नियंत्रण आणि ओळख तपासणीची काटेकोर व्यवस्था करण्यात आली आहे. मतपेट्या आणि ईव्हीएम मशीन कडक पोलीस बंदोबस्तात सुरक्षित कक्षातून मतमोजणी केंद्रावर आणल्या जाणार आहेत.

7:32 AM, 21 Dec 2025 (IST)

सिंधुदुर्गात कोणीही जिंकलं तरी गुलाल महायुतीचाच-नितेश राणे

सिंधुदु्ृर्गात नगरपरिषद निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि भाजपा एकमेकांच्या विरोधात लढले म्हणूनच या ठिकाणी विरोधी पक्ष कुठे दिसला नाही. पण आता, आम्ही एकत्र आलो आहोत, त्यामुळे कोणीही जिंकलं तरी गुलाल महायुतीचाच उधळला जाईल, असा विश्वास राज्याचे मत्स्य व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे.

7:04 AM, 21 Dec 2025 (IST)

कोण बाजी मारणार? संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष

नगरपरिषद नगरपंचायतीची मतदान प्रक्रिया दोन टप्प्यात पार पार पडली. पहिल्या टप्प्यात 264 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबरला मतदान झालं आणि दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित 23 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष व 143 सदस्यपदांसाठी शनिवारी (20 डिसेंबर) मतदान घेण्यात आलं. आता या नगरपरिषद तसेच नगरपंचायतीच्या निकालात कोण बाजी मारणार हे पाहणे महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Last Updated : December 21, 2025 at 9:49 AM IST

TAGGED:

MAHARASHTRA LOCAL ELECTIONS RESULTS
NAGAR PARISHAD RESULTS LIVE
महाराष्ट्र नगर परिषद निवडणूक निकाल
MAHARASHTRA CIVIC ELECTION RESULTS
MAHARASHTRA ELECTION RESULT LIVE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.