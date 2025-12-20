ETV Bharat / state

स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदान : कुठं मतदारांना डांबून ठेवल्याचा आरोप तर कुठं पैसे वाटल्यावरुन राडा; जाणून घ्या दिवसभरातील घडामोडी

संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

December 20, 2025

Updated : December 20, 2025 at 4:33 PM IST

मुंबई : आज राज्यातील 23 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीसाठी सकाळपासून मतदान सुरू आहे. राज्यात 143 नगरसेवक सदस्य पदासाठी मतदान होत आहे. मतदान शांततेत सुरू असताना धर्माबादमध्ये मतदारांना डांबून ठेवल्याचा आरोप तेथील महिलांनी केला. तर अंबरनाथमध्ये पैसे वाटल्याच्या संशयातून राडा करण्यात आला. त्यामुळे पोलिसांनी सौम्य लाठीमार केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे दिवसभरात मतदानाच्या काही ठिकाणी मोठा गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळालं.

मतदारांना मंगलकार्यालयात डांबून ठेवल्याचा आरोप : नांदेडमधील धर्माबाद शहरातील ईनानी मंगल कार्यालयात काही मतदारांना डांबून ठेवण्यात आल्याचा आरोप महिलांनी केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. मतदारांना पैसे देण्याचं आमिष दाखवत सकाळपासून मंगल कार्यालयात डांबून ठेवण्यात आलं, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शिरीष गोरठेकर यांनी केला. मात्र ही माहिती कळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांची गाडी पाहताच मतदारांनी मंगल कार्यालयातून बाहेर येण्यासाठी पळापळ सुरू केली. या घटनेची दखल राज्य निवडणूक आयोगानं घेतली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी धाव घेऊन पाहणी केली. मात्र तिथं कोणताही अनुचित प्रकार घडला नसल्याचं धर्माबाद निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. या प्रकरणी धर्माबाद पोलीस ठाण्यांच्या पोलीस निरीक्षकांनी तपास करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

LIVE FEED

4:32 PM, 20 Dec 2025 (IST)

अहिल्यानगर जिल्हा नगरपालिका,परीषद मतदान टक्केवारी

सकाळी 7.30 ते 3.30 पर्यंत

--

कोपरगाव - 48.54 टक्के

देवळाली प्रवरा - 52.59 टक्के

नेवासा - 45. 51 टक्के

पाथर्डी - 53.42 टक्के

3:39 PM, 20 Dec 2025 (IST)

नाशिकमध्ये शांततेत सुरू आहे मतदान : नाशिक नगरपालिका निवडणूक 2025 साठी शांततेत मतदान सुरू आहे. नाशिकमध्ये दीड वाजतापर्यंत मतदानाची टक्केवारी प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आली. ती आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.

सिन्नर 32.72 टक्के

चांदवड 34.03 टक्के

ओझर 28.82 टक्के मतदान

3:39 PM, 20 Dec 2025 (IST)

अंबरनाथमधील मातोश्री नगरमध्ये पैसे वाटपावरुन दोन गटात राडा : अंबरनाथ इथल्या मातोश्रीनगरमधील मतदान केंद्रावर मतदान सुरू असताना मोठा राडा झाला आहे. मतदान सुरू असतानाच पैसे वाटप करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आल्यानं वाद सुरू झाला. यावेळी दोन गट एकमेकांवर चालून गेले. त्यामुळे घटनास्थळी तत्काळ दाखल झालेल्या पोलिसांनी सौम्य लाठीमार केला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

