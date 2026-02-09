दासगाव जिल्हा परिषद मतदार संघात शिवसेनेचे पूर्ण पॅनल विजयी
मुंबई- राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचे निकाल आज जाहीर होणार आहेत. त्यासाठी आता मतमोजणी सुरू आहे. पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, सोलापूर यासह 12 जिल्हा परिषदांवर कोणाची सत्ता येणार, याचे आज दुपारपर्यंत चित्र स्पष्ट होईल.
LIVE FEED
दासगाव जिल्हा परिषद मतदार संघात शिवसेनेचे पूर्ण पॅनल विजयी
महाडच्या दासगाव जिल्हा परिषद मतदार संघात शिवसेनेचे पूर्ण पॅनल विजयी झाले आहे. जिल्हा परिषदेसाठी मन्सुर ताज तर पंचायत समितीसाठी प्रेरणा सावंत आणि साबिरा पाचकर विजयी झाले.
दिलीप वळसे पाटलांचे पुतणे विवेक वळसे पाटील आघाडीवर
आंबेगाव/पुणे - पारगाव जरकरावाडी गटातून पाचव्या फेरी अखेर दिलीप वळसे पाटलांचे पुतणे विवेक वळसे पाटील 1470 मतांनी आघाडीवर आहेत.
पुण्याच्या मावळमध्ये पंचायत समितीच्या एकूण- 10 जागांपैकी 9 जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आघाडीवर तर, भाजप एका जागेवर आघाडीवर
आंबेपूर मतदार संघामधून शिवसेनेच्या रसिका केणी विजयी
रायगडच्या अलिबाग येथील आंबेपूर मतदार संघामधून शिवसेनेच्या रसिका केणी विजयी झाल्या आहेत. त्यांनी भाजपाच्या चित्रा पाटील यांचा पराभव केला.
छत्रपती संभाजीनगरमधील 9 पंचायत समितीत भाजपाच आघाडीवर
छत्रपती संभाजीनगर पंचायत समिती निकाल : एकूण 9 पंचायत समिती -
१)छत्रपती संभाजीनगर एकूण
(२०)
भाजप : 5
शिवसेना : 3
शिवसेना UBT: 1
NCP :
२)पैठण तालुका (१८)
भाजप : 2
शिवसेना : 8
शिवसेना UBT: 0
NCP : 0
३)गंगापूर तालुका (१८)
भाजप : 6
शिवसेना : 3
शिवसेना UBT: 0
NCP : 2
४)वैजापूर तालुका (१६)
भाजप : 4
शिवसेना : 7
शिवसेना UBT: 3
NCP : 0
५)कन्नड तालुका (१६)
भाजप : 4
शिवसेना : 6
शिवसेना UBT: 2
NCP : 2
६)खुलताबाद तालुका (६)
भाजप : 3
शिवसेना : 2
शिवसेना UBT: 1
NCP :
७)फुलंब्री तालुका (८) :
भाजप : 3
शिवसेना : 2
शिवसेना UBT:
NCP :
८)सिल्लोड तालुका (१८)
भाजप : 3
शिवसेना : 10
शिवसेना UBT: 2,
NCP :
९)सोयगाव तालुका (६) :
भाजप : 1
शिवसेना : 3
शिवसेना UBT:
NCP :
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत सुरुवातीच्या कलामध्ये महायुतीची मुसंडी
जिल्हा परिषद- कोल्हापूर
एकूण जागा - 68
कल
भाजप - 6
शिवसेना (शिंदे) - 5
राष्ट्रवादी - 8
काँग्रेस - 10
शिवसेना (ठाकरे) -
जनसुराज्य - 3
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना - 1
इतर -
पंचायत समिती - (पंचायत समितीचे नाव)
एकूण जागा - 136
कल - (किती जागांचा)
भाजप - 12
शिवसेना (शिंदे) - 10
राष्ट्रवादी - 16
काँग्रेस - 20
शिवसेना (ठाकरे) -
जनसुराज्य - 6
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना - 2
इतर -2
उत्तर पुण्यात भाजपाची मुसंडी
उत्तर पुणे
एकूण जागा - 26
भाजप - 06
शिवसेना - 03
राष्ट्रवादी - 10
ठाकरे गट - 01
काँग्रेस -
श गट - 01
वंचित -
स्थानिक गट -
अपक्ष -
पुणे, मावळ
फेरी- 01
झेडपी - एकूण 5 जागा
राष्ट्रवादी अजित पवार - 4
भाजप - 01
शरद पवार राष्ट्रवादी - 0
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेत भाजपा 6 जागांवर आघाडी
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषद आघाडी :
63 / 18
भाजप : 06
शिवसेना : 03
शिवसेना UBT: 5
NCP : 4
काँग्रेस : 00
वंचित : 00
MIM: 00
अपक्ष :00
रायगडच्या महाडमध्ये पहिल्या फेरीअंती शिंदेसेनेचे मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले 530 मताने आघाडीवर. राष्ट्रवादीच्या निलेश महाडीक यांच्या विरोधात आहे लढत
महाडमधून शिवसेना तर पेणमध्ये भाजपा आघाडीवर
रायगडमध्ये महाडमधून पोस्टल मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. येथे शिवसेना आघाडीवर आहे, तर पेणमध्ये भाजप आघाडीवर आहे. रायगड पंचायत समिती पहिला निकाल राष्ट्रवादीच्या बाजूने लागला आहे. म्हसळा पंचायत समितीत खरसई गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लहू म्हात्रे विजयी झाले आहेत. रायगडच्या महाडमधील करंजाडी जिल्हा परिषद मतदार संघातील शिवसेनेचे उमेदवार निलेश ताठरे आघाडीवर आहेत. शिवसेना यूबीटीचे सोमनाथ ओझर्डे आणि शिवसेनेच्या निलेश ताठरे यांच्यामध्ये करंजाडी येथे लढत आहेत.
कोल्हापुरात काँग्रेसचे तीन उमेदवार विजयी
कोल्हापुरातील पहिला निकाल हाती घुणकी, येथे काँग्रेसच्या शुभांगी महेश कुंभार या जिल्हा परिषदसाठी विजयी झाल्या आहेत. पंचायत समिती नवे पारगावमध्ये काँग्रेसचे भारत विरधवल पाटील विजयी झाले आहेत. तर घुणकी पंचायत समिती काँग्रेसच्या संगीता संग्राम पाटील विजयी झाल्या आहेत.
वैजापूर तालुक्यात ठाकरे शिवसेनेचे 4 उमेदवार आघाडीवर
छत्रपती संभाजीनगर
- छत्रपती संभाजीनगरच्या पैठणमध्ये पहिल्या फेरीत दोन जागेवर शिवसेना आघाडीवर.
खासदार संदिपान भुमरे यांचे पुतणे शिवराज भुमरे आघाडीवर
सिल्लोडच्या अंभई गटातून अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र आमेर अब्दुल सत्तार आघाडीवर
- कल्याण गायके
- संजय निकम
- पद्मबाई शिंदे
- कल्याणी मिसाळ आघाडीवर
दौंड तालुक्यात राष्ट्रवादीचे उमेदवार आघाडीवर
दौंड तालुका : वरवंड-पारगाव गट : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस उमेदवार 400 ने आघाडीवर आहे. जिल्हा परिषद उमेदवार गायत्री खळदकर तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पंचायत समिती उमेदवार मनीषा ताकवणे आघाडीवर
राहू - खामगाव गटात : भाजपाचे उमेदवार आघाडीवर.
खडकी - देऊळगाव राजे गटात : राष्ट्रवादचे जगदाळे आघाडीवर.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपा आघाडीवर
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषद आघाडी :
63 / 8
भाजपा : 04
शिवसेना : 02
शिवसेना UBT: 01
NCP : 01
काँग्रेस : 00
वंचित : 00
MIM: 00
अपक्ष :00
कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत सुरुवातीच्या कलात काँग्रेसनं मारली बाजी
जिल्हा परिषद- कोल्हापूर
एकूण जागा - 68
कल
भाजप - 1
शिवसेना (शिंदे) -
राष्ट्रवादी - 2
काँग्रेस - 03
शिवसेना (ठाकरे) -
जनसुराज्य - 2
इतर -
पंचायत समिती - (पंचायत समितीचे नाव)
एकूण जागा - 136
कल किंवा निकाल - (किती जागांचा)
भाजप - 2
शिवसेना (शिंदे) -
राष्ट्रवादी - 4
काँग्रेस - 06
शिवसेना (ठाकरे) -
जनसुराज्य - 4
इतर -