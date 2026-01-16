महापालिका निकाल 2026 : राज्यात कोण उधळणार विजयाचा गुलाल ? काही तासात होणार स्पष्ट, मतदारांची उत्सुकता शिगेला
Published : January 16, 2026 at 7:12 AM IST|
Updated : January 16, 2026 at 7:22 AM IST
मुंबई : राज्यात 15 जानेवारीला 29 महापालिकांसाठी मतदान करण्यात आलं आहे. आज या 29 महापालिका मतदानाचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. सकाळी दहा वाजतापासून मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील 29 महापालिकेत कोणाचा महापौर बसणार हे अवघ्या काही तासात स्पष्ट होणार आहे. दुसरीकडं मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक निकालाकडं जगभराचं लक्ष लागलं आहे. या निवडणुकीवर ठाकरे बंधूंचं राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.
निकालासाठी प्रशासन सज्ज : महापालिका निवडणूक 2026 च्या मतदानानंतर आता मतदारांचं लक्ष मतमोजणीकडं लागलं आहे. आज सकाळी 10 वाजता महापालिकेच्या निवडणुकीची मतमोजणी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या मतमोजणी प्रक्रियेसाठी प्रशासनाकडून सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली. प्रत्येक मतमोजणी केंद्रावर चोख पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही निगराणी, तसंच अग्निशमन आणि वैद्यकीय पथक तैनात करण्यात येणार असल्याची महिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.