Corporation Election Live Update 2026: राज्यातील 29 महापालिकांसाठी मतदान सुरू; सरसंघचालक मोहन भागवतांनी बजावला मतदानाचा हक्क
Published : January 15, 2026 at 7:12 AM IST|
Updated : January 15, 2026 at 8:10 AM IST
मुंबई : आज महाराष्ट्रातील तब्बल 29 महापालिकेसाठी मतदानाला सुरूवात झाली आहे. प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली असून काही ठिकाणी ईव्हीएम मशीन तांत्रिक कारणानं बिघाड झाला आहे. यात अमरावती आणि धुळ्याचा समावेश आहे. दरम्यान सगळ्या बूथवर मतदानाचं साहित्य बुधवारीच पोहोचलं असून मतदानासाठी तगडी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. मतदारांना सकाळी 07.30 ते 05.30 पर्यंत मतदान करता येणार आहे. राज्यात महायुती बाजी मारणार की, ठाकरे बंधूंच्या युतीला जनता कौल देणार हे उद्याच स्पष्ट होणार आहे.
खारघरमध्ये मतदारांना प्रलोभन; 2.13 लाखांची रोख टाकून कार्यकर्त्यांचं पलायन :पनवेल महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खारघर सेक्टर 20 मधील यश एव्हेन्यू परिसरात भाजपाच्या माध्यमातून मतदारांना प्रलोभन देण्याचा प्रकार समोर आला आहे. सायंकाळी सुमारे 5 वाजताच्या सुमारास 2 लाख 13 हजार रुपयांची रोख रक्कम घटनास्थळी टाकून कार्यकर्ते पळून गेल्याचा आरोप शेतकरी कामगार पक्षाचे माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी केला आहे. संबधित घटनेची माहिती मिळताच निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकानं घटनास्थळी दाखल होत रोख रक्कम व कागदपत्रं ताब्यात घेऊन पंचनामा केला. या प्रकरणी संबंधित कार्यकर्त्यांची ओळख व भूमिका तपासली जात असून, निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाला आहे का, याची सखोल चौकशी सुरू आहे.
अकोल्यात 50 लाखांची रोकड पकडली : महापालिका निवडणूक 2026 च्या मतदानाच्या पूर्वसंध्येला अकोला शहरात मोठी कारवाई समोर आली आहे. खदान पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील जुन्या पारस्कर शोरूमजवळ दुचाकी चालकाकडून खदान पोलिसांनी तब्बल 50 लाख रुपयांची रोकड आज 14 जानेवारी रोजी रात्री8 वाजताच्या सुमारास जप्त केली. ही रोकड एका दुचाकीस्वाराकडून जप्त करण्यात आली असून संबंधित व्यक्तीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. दरम्यान, पोलिसांच्या कारवाई नंतर निवडणूक विभागाचे अधिकारी खदान पोलीस ठाण्यात दाखल झाले.
LIVE FEED
पुणेकरांचा कौल आज मत पेटीत! तब्बल 9 वर्षांनंतर महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान सुरू
पुणे : महापालिका निवडणूक 2026 च्या मतदानाला पुण्यात सुरुवात झाली आहे. शहरातील महापालिकेसाठी तब्बल 9 वर्षानंतर मतदान होत आहे. शहरात 41 प्रभागातून 165 नगरसेवक निवडून येणार आहेत. पुण्यात चौरंगी लढत होणार असून महायुतीमध्ये असणारे तिन्ही पक्ष वेगळे लढणार आहेत. त्यामुळे पुण्यात भाजपाला दोन्ही राष्ट्रवादीचं आव्हान असणार आहे. दुसरीकडं शिवसेना आणि काँग्रेस, उबाठा, मनसे सुद्धा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
एकूण निवडणूक लढवणारे उमेदवार: 1153
पुणे शहरातील एकूण मतदार: 35 लाख 52 हजार 637
पुरुष मतदार: 18 लाख 32 हजार 789
महिला मतदार: 17 लाख 13 हजार 360
शहरातील एकूण मतदार केंद्र: 4011
इतर मतदार: 488
बिनविरोध निवडून येणाऱ्या उमेदवारांची संख्या: 2
महानगरपालिका निवडणूक: नागपुरात मतदानाला सुरुवात, 993 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात
नागपूर : राज्यात मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या 29 महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात झाली आहे. नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत 993 उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. मुख्य लढत जरी भाजपा विरिद्ध काँग्रेस अशीच असली, तरी महायुती आणि महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष त्याचबरोबर अपक्ष अनेक प्रस्थापितांचा खेळ खराब करणार हे स्पष्ट दिसत आहे. मतदानाच्या पूर्वी नागपुरात अनेक ठिकाणी पैसे वाटपाच्या तक्रारी आलेल्या आहेत, तर भाजपाचे उमेदवार भूषण शिंगणे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला आहे. अश्या परिस्थितीमध्ये आज मतदानाला सुरुवात झाली आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मतदान केलं आहे.
सकाळी साडेसात वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. नागपूर शहरात एकूण 38 प्रभाग आहेत. ज्यात 37 प्रभाग हे 4 सदस्यीय तर एक प्रभाग 3 सदस्यीय आहे. नागपूरकरांना एकूण 151 सदस्य नगरसेवक निवडायचे आहेत. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, यासाठी शहरात जवळपास 16 हजार कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत, तर 5 हजार पोलीस कर्मचारी तैनात असणार आहेत.
नागपूर शहरात 24 लाख मतदार : नागपूर महानगरपालिकेत एकूण 24 लाख 83 हजार 112 मतदार आहेत, ज्यात 12 लाख 26 हजार 690 पुरुष मतदार आहेत, तर 12 लाख 56 हजार 166 महिला मतदारांची संख्या आहे. शिवाय 256 इतर मतदारांचा ही समावेश आहे.
३२१ मतदान केंद्र संवेदनशील : महानगरपालिकेत मतदानाची प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी शहारात ३००४ मतदानकेंद्र तयार करण्यात आले असून त्यापैकी ३२१ केंद्र संवेदनशील घोषित करण्यात आली आहेत. या मतदान केंद्रावर सुरक्षा व्यवस्था अधिक असेल. शिवाय पोलिसांची करडी नजर देखील असेल.