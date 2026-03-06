Maharashtra Budget 2026 Live Updates : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज मांडणार महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प, जनतेला काय मिळणार?
मुंबई : राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते आणि तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज शुक्रवारी (6 मार्च) राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. महायुती सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प असून राज्यातील जनतेला काय काय मिळणार? याकडे अवघ्या महाराष्ट्र राज्याचं लक्ष्य लाागलं आहे.
दरम्यान, अर्थसंकल्पाच्या आदल्यादिवशीच म्हणजे गुरुवारी (5 मार्च) राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. आगामी वर्षात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 7.9 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज यात वर्तवण्यात आला. विधानसभेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी तर विधान परिषदेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी आर्थिक पाहणी 2025-26 सादर केला. या अहवालात कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील वाढीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होत असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. अहवालानुसार 2025-26 या वर्षात महाराष्ट्राचं सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न सुमारे 51 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न जवळपास 28.82 लाख कोटी रुपयांपर्यंत राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. राज्याचं दरडोई उत्पन्नही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न सुमारे 3.47 लाख रुपये असण्याची शक्यता आहे, जे देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे.
LIVE FEED
उद्योग आणि गुंतवणुकीत आघाडी
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत 63.85 लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी झाली असून त्यातून 2.52 कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत 31 टक्के वाट्यासह महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. तसेच स्टार्टअप्सच्या संख्येतही राज्याचा देशात सर्वाधिक 17 टक्के हिस्सा आहे.
राज्याची महसुली स्थिती
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन 2025-26 मध्ये राज्याची महसुली जमा 5,60,964 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यापैकी 4,77,400 कोटी रुपये कर महसूल आणि 33,052 कोटी रुपये करेतर महसूल अपेक्षित आहे. राज्यानं गेल्या दशकात राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न कायम ठेवला आहे. 2025-26 मध्ये ती 2.7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.