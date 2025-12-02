ETV Bharat / state

Nagar Parishad And Nagar Panchayat Election 2025 Live :राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात, कोण मारणार बाजी?

Nagar Parishad and Nagar Panchayat Election 2025 Live
राज्यातील 264 नगरपरिषद, नगरपंचायतींसाठी आज मतदान (ETV Bharat File)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 2, 2025 at 7:12 AM IST

Updated : December 2, 2025 at 8:00 AM IST

राज्यातील 264 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आज (2 डिसेंबर) मतदान होणार असून, त्यासाठी संपूर्ण मतदान यंत्रणा सज्ज झाली आहे. एकूण 12 हजार 316 मतदान केंद्रांसाठी 62 हजार 108 निवडणूक अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. मतदान केंद्रांवर पोलिसांमार्फत पुरेशा बंदोबस्ताचीदेखील व्यवस्था करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगानं ही माहिती दिली आहे.

7:59 AM, 2 Dec 2025 (IST)

राज्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात

राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात झाली आहे.

7:46 AM, 2 Dec 2025 (IST)

नाशिक जिल्ह्यातील 11 नगरपरिषदांसाठी आज मतदान होणार

जिल्ह्यातील 11 नगरपरिषदांसाठी आज मतदान होणार असून जिल्ह्यातील 416 मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी तब्बल 56 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

7:34 AM, 2 Dec 2025 (IST)

खालील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी 20 डिसेंबरला मतदान

24 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावं:

  • ठाणे- अंबरनाथ.
  • अहिल्यानगर- कोपरगाव, देवळालीप्रवरा, पाथर्डी व नेवासा.
  • पुणे- बारामती व फुरसुंगी- उरुळी देवाची.
  • सोलापूर- अनगर व मंगळवेढा.
  • सातारा- महाबळेश्वर व फलटण.
  • छत्रपती संभाजीनगर- फुलंब्री.
  • नांदेड- मुखेड व धर्माबाद.
  • लातूर- निलंगा व रेणापूर.
  • हिंगोली- वसमत.
  • अमरावती- अनंजनगाव सूर्जी.
  • अकोला- बाळापूर.
  • यवतमाळ- यवतमाळ.
  • वाशीम- वाशीम.
  • बुलढाणा- देऊळगावराजा.
  • वर्धा- देवळी.
  • चंद्रपूर- घुग्घूस.

6:58 AM, 2 Dec 2025 (IST)

थोड्याच वेळात मतदानाला सुरुवात होणार

नगरपरिषदा तसंच नगरपंचायतींच्या 264 अध्यक्षपदांच्या आणि 6 हजार 42 सदस्यपदांच्या जागांसाठी आज मतदान होईल. संपूर्ण निवडणूक प्रकियेसाठी पुरेशा मतदान यंत्रांची (EVM) व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात एकूण 17 हजार 367 कंट्रोल युनिट; तर 34 हजार 734 बॅलेट युनिटचा समावेश आहे.आज सकाळी 7:30 वाजता मतदानास सुरुवात होईल. सांयकाळी 5:30 वाजेपर्यंत मतदानाची वेळ असेल.


