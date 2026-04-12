ETV Bharat / state

ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं निधन, मान्यवरांकडून शोक व्यक्त

Asha Bhosale passed away
फाईल फोटो - ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं निधन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 12, 2026 at 1:16 PM IST

|

Updated : April 12, 2026 at 1:22 PM IST

Choose ETV Bharat

Veteran Singer Asha Bhosale Passes Away : ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं निधन झालं असून वयाच्या 92 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. भारतरत्न आणि 'गानसम्राज्ञी' लता मंगेशकर यांची लहान बहीण असलेल्या आशा भोसले यांना हिंदी सिनेसृष्टीची वर्सटाईल गायिका म्हणून ओळखलं जायचं.

तब्बल सहा दशकं त्यांनी इंडस्ट्रीत आपल्या गाण्यांना आवाज दिला. त्यांनी केवळ हिंदीतच नाहीतर, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगुसह अनेक भाषांमध्ये गाणी गायलीत. हिंदी सिनेसृष्टीतील दिग्गज संगीतकार आरडी बर्मन, ओपी नैय्यर, सचिन देव बर्मन, लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल यांच्याबरोबर त्यांनी अनेक अजरामर गाणी गायली. 'दम मारो दम' आणि 'ओम शांति ओम' यांसारखी अनेक सुपरहिट गाणी आशा भोसले यांनी इंडस्ट्रीला दिलीत.

LIVE FEED

1:20 PM, 12 Apr 2026 (IST)

उद्या चार वाजता होणार अंत्यसंस्कार

ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचे सुपुत्र आनंद भोसले म्हणाले, "आज माझ्या आईचं निधन झालं. लोअर परेल येथील घरी उद्या सकाळी 11 वाजता अंतिम दर्शन घेता येईल. उद्या दुपारी 4 वाजता शिवाजी पार्क येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील."

TAGGED:

LEGENDARY SINGER ASHA BHOSALE
ASHA BHOSALE DEATH
आशा भोसले निधन
ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले
ASHA BHOSALE PASSED AWAY

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.