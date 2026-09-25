Ganesh Visarjan 2026 LIVE : राज्यातील गणपती विसर्जन मिरवणुकांना सुरुवात, मुंबईचा राजा मंडपातून निघाला
Published : September 25, 2026 at 8:13 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 9:29 AM IST
राज्यभरातील गणपती विसर्जन मिरवणुकांना सुरुवात झाली आहे. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील इतर जिल्ह्यांमधील मानाचे गणपती यांची विसर्जन मिरवणूक सुरू झाली आहे. 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' च्या जयघोषाने भाविक आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देत आहेत.
मुंबईत गणपती विसर्जनासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविक आणि गणेशभक्त दाखल झाले आहेत. विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था तसेच वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे, अशी माहिती मुंबई पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.
मोठ्या प्रमाणावर भाविक विसर्जन मिरवणुकांमध्ये सहभागी होत असल्याने मुंबई पोलिसांनी बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. पोलीस सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) आणि पोलीस सहआयुक्त (वाहतूक) बृहन्मुंबई यांच्या देखरेखीखाली विसर्जनाच्या दिवशी शहरात कायदा व सुव्यवस्था आणि वाहतूक नियमनासाठी बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आले आहे.
मुंबईत विसर्जनाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली असल्याने संवेदनशील ठिकाणी पोलिसांची अतिरिक्त कुमक तैनात करण्यात आली आहे. विशेष पथकांच्या माध्यमातून गर्दीवर लक्ष ठेवण्याबरोबरच कोणत्याही अनुचित प्रकाराला तातडीने प्रतिसाद देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
निर्माल्य व्यवस्थापनासाठी ४९८ निर्माल्य कलश आणि ३२६ निर्माल्य डंपरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आगमन आणि विसर्जन मार्गांवरील ५०६ रस्त्यांवरील ४,२७९ खड्डे तसेच १७१ ड्रेनेज कव्हर्स दुरुस्त करण्यात आले आहेत. विसर्जन मार्गावरील २८१ ठिकाणच्या अडथळा निर्माण करणाऱ्या केबल्स हटविण्यात आल्या असून ५१५ ठिकाणी वृक्षछाटणी करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ६ फूट उंचीपर्यंतच्या श्रीगणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करणे बंधनकारक आहे. पर्यावरणपूरक विसर्जनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मूर्तिकारांना आतापर्यंत ९४० मेट्रिक टनांहून अधिक शाडू माती मोफत वितरित करण्यात आली असून, यंदा २५,४०० लिटर पर्यावरणपूरक रंगही विनामूल्य देण्यात आले आहेत. तसेच ‘एक गणपती, एक झाड’ उपक्रम राबविला जात आहे.
गिरगाव चौपाटी येथे विशेष व्यवस्था करण्यात आली असून १२ कृत्रिम तलाव, २० निरीक्षण मनोरे, २२ तराफे, ९० प्रसाधनगृहे आणि २ हजार मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. याशिवाय १ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ३ रुग्णवाहिका, ५४८ फ्लडलाईट आणि ११ सर्चलाईट, समन्वय कक्ष, पार्किंग व्यवस्था आणि शामियाना तयार करण्यात आला आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीसाठी येथे इमर्जन्सी मॅनेजमेंट कंट्रोल रूम कार्यरत राहणार आहे. या कक्षात महापालिका, बेस्ट, मुंबई पोलिस, मुंबई अग्निशमन दल, आरोग्य विभाग, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद पथक तसेच अनिरुद्ध अकॅडमी ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंटचे अधिकारी व हॅम चालक समन्वयासाठी उपस्थित राहणार आहेत. भ्रमणध्वनी, डिजीटल मोबाईल रेडीओ आणि हॅम रेडीओ यंत्रणाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, यंदाच्या गणेशोत्सवात आतापर्यंत एकूण १ लाख ६३ हजार ३८६ मूर्तींचे विसर्जन झाले आहे. दीड दिवसांत ६३ हजार ३१२, पाच दिवसांत ३६ हजार ९९२, सहा दिवसांच्या उत्सवात ४४ हजार २६१, तर सात दिवसांत १८ हजार ८२१ मूर्तींचे विसर्जन झाले. समुद्रकिनारी ‘ब्ल्यू बटन जेलीफिश’ आणि ‘स्टिंग रे’चा वावर लक्षात घेता नागरिकांनी समुद्रात उतरताना खबरदारी घेऊन महापालिका आणि पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
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विसर्जनासाठी मुंबई पालिकेची जय्यत तयारी
मुंबई : अनंत चतुर्दशीनिमित्त श्रीगणेशमूर्ती विसर्जन सोहळा सुरळीत आणि सुरक्षित पार पाडण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने जय्यत तयारी केली आहे. मुंबईत ६७ नैसर्गिक विसर्जन स्थळांसह २७८ ठिकाणी ३८३ हून अधिक कृत्रिम तलाव उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. विसर्जनासाठी महानगरपालिकेचे २५ हजारांहून अधिक अधिकारी-कर्मचारी तैनात राहणार आहेत.
विसर्जन स्थळांवर १,१९४ स्टील प्लेट, २३ जर्मन तराफे, ३४ क्रेन, ८५ रुग्णवाहिका आणि १० मोटरबोट सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी १ हजार १३२ जीवरक्षक तैनात करण्यात आले असून, ६ हजार ५२ फ्लडलाईट आणि सर्चलाईटची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गर्दीचे नियोजन आणि नियंत्रणासाठी २६१ स्वागत कक्ष, २२८ नियंत्रण कक्ष आणि ७५ निरीक्षण मनोरे उभारण्यात आले आहेत. भाविकांसाठी ४८९ तात्पुरती प्रसाधनगृहेही उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
बीडमध्ये विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात, बीड पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त
बीड - जिल्ह्यात विसर्जन मिरवणुका शांततेत व निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी बीड जिल्हा पोलीस प्रशासनने तयारी केली आहे. डीजे बंदी असल्याने डीजे वाजला तर गुन्हा दाखल होणार आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी तब्बल 4 हजार पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, एआय ड्रोन व सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्यावर वॉच ठेवला जाणार आहे. उत्सवात अडथळा निर्माण करू शकणाऱ्या व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या तब्बल 250 उपद्रवी घटकांवर पोलिसांनी आधीच प्रतिबंधात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
मुंबईचा राजा म्हणजेच गणेश गल्लीतील गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी मार्गस्थ
मुंबईत गणेश विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात
मुंबईचा राजा म्हणजेच गणेश गल्लीतील गणेशमूर्ती मार्गस्थ
सात वाजता आरतीला सुरुवात झाल्यानंतर विसर्जन मिरवणूक सुरू झाली
विसर्जन मिरवणुकीला भाविकांची मोठी गर्दी.
मोठ्या प्रमाणात गणेशभक्त उपस्थित