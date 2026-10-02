ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, यासाठी शिवाजी पार्क परिसरात मोठी घोषणाबाजी
Published : October 2, 2026 at 1:41 PM IST|
Updated : October 2, 2026 at 3:09 PM IST
मुंबई- कॉक्रोच पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वात आज शिवाजी पार्क परिसरात सीईसी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन करण्यात येत आहे. आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणात शिवाजी पार्क परिसरात तरुणांची गर्दी झाली आहे. संगीतकार विशाल ददलानीदेखील या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
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शिवाजी पार्क परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त, आंदोलकांची घोषणाबाजी सुरू
ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात येत असून, त्यांच्या विरोधात परिसरात घोषणाबाजी सुरू आहे.आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवाजी पार्क परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्तही वाढविण्यात आला आहे. दुपारी चार वाजता आंदोलनाला सुरुवात होईल. अभिजीत दिपके या मोर्चाचे नेतृत्व करणार असून महाविकास आघाडीनं कोक्रोज जनता पार्टीच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.