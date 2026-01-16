ETV Bharat / state

BMC Election Results 2026 LIVE : ठाकरे बंधू गड राखणार की महायुती लावणार सत्तेला सुरुंग; कोण होणार मुंबई महापालिकेचा 'धुरंधर' ?

BMC Elections Results 2026 Live Updates
मुंबई महापालिका निकाल (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 16, 2026 at 7:26 AM IST

Choose ETV Bharat

मुंबई : बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांचा आज (16 जानेवारी) निकाल लागणार आहे. मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिकांसाठी काल गुरुवारी (15 जानेवारी) मतदान पार पडलं. मुंबईत 55 टक्के मतदान झाल्याची नोंद आहे. आता या मतदानाची मतमोजणी प्रक्रिया आज सकाळी 10 वाजेपासून विविध ठिकाणच्‍या 23 मतमोजणी कक्षात होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासाठी ही निवडणूक जिंकणं प्रतिष्ठेच मानलं जातं आहे. दरम्यान, मतमोजणीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये यासाठी पोलीस विभागाशी समन्वय साधण्यात आला आहे. आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण 227 वॉर्ड आहेत. यासाठी 1,700 उमेदवारांनी निवडणूक लढवली.

LIVE FEED

7:27 AM, 16 Jan 2026 (IST)

फडणवीस, शिंदे की 'ठाकरे बंधु' मुंबई कोणाची? अख्ख्या देशाला उत्सुकता

मुंबई महापालिकेच्या निकालाकडे अख्ख्या देशाचं लक्ष लागलं आहे. कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. पण 2022 मध्ये शिवसेनेत दोन गट पडले. आज अधिकृत शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे, तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना मशाल चिन्हावर निवडणूक लढवत आहे. काही वर्षांपूर्वी मुंबईवर ठाकरे कुटुंबाचं एकहाती वर्चस्व होतं. पण आता तशी परिस्थिती नाही. यामुळेच उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी एकत्र युती करून निवडणूक लढवली. त्यांच्यासमोर सध्याचा सर्वात ताकदवान पक्ष भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांचं तगडं आव्हान आहे. अशा स्थितीत मुंबई महापालिका कोणाच्या हातात जाणार? याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.

7:16 AM, 16 Jan 2026 (IST)

सुरक्षा बंदोबस्त तैनात

मतमोजणीदरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये यासाठी पोलीस विभागाशी समन्वय साधण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्तांनी दिली आहे. आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्तदेखील तैनात करण्यात आला आहे.

6:59 AM, 16 Jan 2026 (IST)

मतमोजणीची सर्व तयारी पूर्ण

महानगरपालिका आयुक्त गगराणी यांनी सांगितलं की, निवडणूक आयोगाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचं काटेकोर पालन करून निवडणूक मतमोजणी प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. मतमोजणी प्रक्रिया पारदर्शक, सुरळीत आणि वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यात आलीय.

TAGGED:

MAHARASHTRA BMC ELECTION RESULTS
WHO WILL WIN BMC 2026 LIVE UPDATES
BMC 2026 RESULTS LIVE BLOG MARATHI
मुंबई महापालिका निवडणूक निकाल आज
BMC ELECTION RESULTS 2026 LIVE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.