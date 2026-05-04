Baramati-Rahuri Election Result LIVE: बारामतीत सुनेत्रा पवारांची मोठ्या विजयाकडे वाटचाल, राहुरीत अक्षय कर्डिलेंचा दबदबा

बारामती-राहुरी निवडणुकीचा निकाल लाईव्ह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 4, 2026 at 9:32 AM IST

Updated : May 4, 2026 at 10:00 AM IST

आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि पश्चिम बंगाल या 5 राज्यांमध्ये 2026 च्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आज सोमवारी (4 मे) जाहीर होत आहेत. याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्रातील राहुरी आणि बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीचे निकालदेखील आज जाहीर होत आहेत. बारामतीमध्ये अंदाजे 57.18 टक्के मतदानाची नोंद झाली होती, तर राहुरीत 55.86 टक्के मतदान झालं होतं.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर बारामतीची पोटनिवडणूक होत आहे. याठिकाणी अजित पवारांच्या पत्नी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह 23 उमेदवार रिंगणात आहेत. सकाळी 8 वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे.

दुसरीकडे भाजपा नेते शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या राहुरी पोटनिवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार अक्षय कर्डिले हे महायुतीचे उमेदवार आहेत. त्यांच्याविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे उमेदवार गोविंद मोकाटे, वंचितचे संतोष चोळके आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे बंडखोर उमेदवार रावसाहेब खेवरे यांच्यात लढत आहे. दुपारपर्यंत निकालाचं चित्र स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. मतमोजणी केंद्रावर कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून केवळ अधिकृत व्यक्तींनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. कोणतीही गैरप्रकाराची घटना घडू नये यासाठी प्रशासन सतर्क आहे.

LIVE FEED

9:58 AM, 4 May 2026 (IST)

बारामतीत पाच फेऱ्या पूर्ण! सुनेत्रा पवारांची विजयाकडे वाटचाल

बारामती पोटनिवडणुकीसाठी आतापर्यंत पाच फेऱ्या मोजून झाल्या आहेत. सहावी फेरी आता मोजणीस घेतील. आत्तापर्यंतच्या निकालामध्ये सुनेत्रा पवार यांनी सर्वात मोठी आघाडी घेतली आहे. पाचव्या फेरी अखेर सुनेत्रा पवार 45010 मतांनी आघाडीवर आहेत.

9:57 AM, 4 May 2026 (IST)

राहुरीत अक्षय कर्डिलेंची विजयाकडे वाटचाल

राहुरीत पाचव्या फेरीअखेर

भाजपा-अक्षय कर्डिले- 25408

राष्ट्रवादी गोंविद मोकाटे- 3522

अक्षय कर्डिले 21886 मतांनी आघाडीवर

9:47 AM, 4 May 2026 (IST)

बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक: पहिल्या फेरीत कुणाला किती?

सुनेत्रा पवार : 8868

अभिजीत बिचुकले : 7

करुणा मुंडे : 10

चंद्रकांत वाघमोडे : 5

नोटा : 28

एकूण मोजून झाले : 9020

9:46 AM, 4 May 2026 (IST)

राहुरी विधानसभा पोटनिवडणूक : चौथ्या फेरी अखेर मिळालेली मते

अक्षय कर्डीले - 20849

गोविंद मोकाटे - 2726

अक्षय कर्डीले - 18123 मतांनी आघाडीवर

9:46 AM, 4 May 2026 (IST)

राहुरी विधानसभा पोटनिवडणूक : तिसऱ्या फेरी अखेर मिळालेली मते

भाजपा अक्षय कर्डिले - 16852

राष्ट्रवादी (शप) गोविंद मोकाटे- 2141

वंचित संतोष चोळके- 1022अपक्ष रावसाहेब खेवरे- 784

तिसऱ्या फेरी अखेर भाजपचे अक्षय कर्डीले 14711 मतांनी आघाडीवर

9:12 AM, 4 May 2026 (IST)

राहुलीत अक्षय कर्डिलेंचा दबदबा, 460 मतांची आघाडी

राहुरी विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत अक्षय कर्डिले यांनी मोठी आघाडी घेतली आहे. भाजपचे अक्षय कर्डिले EVM आणि टपाल मतमोजणीत 460 मतांनी आघाडीवर आहेत.

9:12 AM, 4 May 2026 (IST)

बारामतीत सुनेत्रा पवार आघाडीवर

बारामतीमधून कल समोर येऊ लागले आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, मतमोजणीमध्ये सुनेत्रा पवार आपल्या प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा आघाडीवर आहेत.

