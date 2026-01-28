ETV Bharat / state

Ajit Pawar Plane Crash Live Updates : : अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात, 6 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती

ajit pawar plane crash live updates
अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 28, 2026 at 10:22 AM IST

बारामतीतून मोठी बातमी येत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा भीषण अपघात झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. या अपघातात 6 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती DGCA ने दिली आहे.

विमानातील 6 जणांचा मृत्यू

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा बारामतीमध्ये लॅंडिंगदरम्यान अपघात झाला. विमानात अजित पवार आणि त्यांचे सुरक्षारक्षक होते, असं सांगितलं जात आहे. विमानातील 6 जणांचा मृत्यू झाल्याचीही माहिती समोर आली आहे.

