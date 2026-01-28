Ajit Pawar Plane Crash Live Updates : : अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात, 6 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती
अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात (ETV Bharat)
बारामतीतून मोठी बातमी येत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा भीषण अपघात झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. या अपघातात 6 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती DGCA ने दिली आहे.
LIVE FEED
विमानातील 6 जणांचा मृत्यू
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा बारामतीमध्ये लॅंडिंगदरम्यान अपघात झाला. विमानात अजित पवार आणि त्यांचे सुरक्षारक्षक होते, असं सांगितलं जात आहे. विमानातील 6 जणांचा मृत्यू झाल्याचीही माहिती समोर आली आहे.