अजित पवार विमान अपघात; दादांच्या पार्थिवावर काटेवाडीत होणार अंत्यसंस्कार: अमित शाह, पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहण्याची शक्यता

Ajit Pawar Funeral Procession
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 29, 2026 at 7:16 AM IST

Updated : January 29, 2026 at 7:27 AM IST

पुणे : महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बुधवारी विमान अपघातात करुण अंत झाला. लाडक्या दादांच्या अकाली जाण्यानं देशभरातील त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. त्यांचं पार्थिव काल विद्या प्रतिष्ठानमध्ये अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं. आज दादांच्या पार्थिवावर सकाळी 11 वाजता विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. दादांच्या अंत्यदर्शनाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह राज्य आणि देशभरातील अनेक बडे नेते आज बारामतीत येण्याची शक्यता आहे.

दादांची अकाली एक्झिट चटका लावणारी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात करुण अंत झाल्यानंतर राज्यभरातील त्यांच्या चाहत्यांनी बारामतीत धाव घेतली. बारामतीसह राज्यभरातील त्यांच्या चाहत्यांना दादांच्या अकाली जाण्यानं मोठा धक्का बसला आहे. अद्यापही उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अपघातात अकाली गेले, यावर कोणाचा विश्वास बसायला तयार नाही. आज त्यांच्या अंत्ययात्रेत मोठा जनसमुदाय उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

AJIT PAWAR PLANE CRASH
AMIT SHAH TO ATTEND FUNERAL
अजित पवार विमान अपघात
अजित पवार काटेवाडीत अंत्यसंस्कार
AJIT PAWAR FUNERAL PROCESSION

