वांद्रे किल्ल्यावर दारू पार्टी; परवानगी दिलीच कशी? अखिल चित्रेंचा सवाल, तर मुख्यमंत्री म्हणाले...

अखिल चित्रे यांनी राज्य सरकार, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्यावर टीका केली आहे.

Liquor party at Bandra Fort in Mumbai; How was permission given? Shiv Sena (UTB) Leader Akhil Chitre's question
वांद्रे किल्ल्यावर दारू पार्टी; परवानगी दिलीच कशी? अखिल चित्रेंचा सवाल (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 16, 2025 at 2:02 PM IST

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी बांधलेले गड किल्ले हे इतिहासाची आणि शौर्याची साक्ष देतात. या गड किल्ल्यांची एक वेगळी परंपरा आणि संस्कृती आहे. पंरतू याच गड किल्ल्यांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न होत असताना मुंबईतील वांद्रे किल्ल्यावर दारु पार्टी केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. यावरुन आता मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शिवसेनेचे (उबाठा) नेते अखिल चित्रे यांनी सोशल मीडियावर यासंबंधीचा एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. तसंच या घटनेवरुन अखिल चित्रे यांनी राज्य सरकार, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्यावर टीका केली आहे. याशिवाय, आता या घटनेवरुन सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्याही प्रतिक्रिया समोर येत आहेत.

अखिल चित्रे यांनी पोस्टमध्ये काय म्हटलंय? : "महाराष्ट्रातील किल्ल्यांवर हे काय सुरु आहे? पोर्तुगिजांनी बांधलेल्या व नंतर ब्रिटिश आणि मराठा अशा साम्राज्यांच्या इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या हेरिटेज वास्तू असलेल्या वांद्रे किल्ल्यावर दारूची पार्टी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचं राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि मुंबई महानगरपालिका परवानगी देतंच कसं? आणि किल्ल्यावरील ह्या दारू पार्टीसाठी संयोजक कोण तर 'महाराष्ट्र पर्यटन' विभाग? नक्की काय सुरु आहे? कुठे आहेत स्थानिक आमदार आणि महाराष्ट्राचे so called 'सांस्कृतिक मंत्री' आशिष कुरेशी? सुरुवात राजधानी मुंबईतील उपेक्षित किल्ल्यांपासून करायची आणि बोभाटा झाला नाही तर ह्याच दारू पार्ट्यांचे उपद्व्याप महाराष्ट्रातील इतर किल्ल्यांवर करायचे... हेच महाराष्ट्र भाजपा आणि त्यांच्या नोकरपक्षांचं ढोंगी हिंदुत्व अन् लबाड संस्कृती!," असं अखिल चित्रे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हणत राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पालिका प्रशासन, भाजपा आणि मंत्री आशिष शेलार यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

दारु पार्टीला परवानगी मिळतेच कशी? : मुंबईतील वांद्रे किल्ल्यावरील दारू पार्टीच्या धक्कादायक घटनेनंतर विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र डागलं आहे. किल्ल्यावर दारु पार्टी हे तर अति झालंय. म्हणजे किल्ल्यावर दारु पार्टीला परवानगी मिळतेच कशी?, असा सवाल काँग्रेस नेते आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले की, "ऐतिहासिक गड किल्ले आणि ऐतिहासिक स्थळांचे पावित्र नष्ट करण्याचं काम केलं जात आहे. ऐतिहासिक किल्ल्यावर दारु पार्टीला परवानगी मिळतेच कशी? राज्य उत्पादन शुल्क विभाग परवानगी देत असेल तर लाच घेऊन... किंवा पैसे घेऊन ही परवानगी दिलेली आहे. आणि पवित्र स्थळांचं पावित्र घालवण्याचं पाप या लोकांनी केलेलं आहे. त्यामुळं यातील संबंधित आधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे," अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे या घटनेवर पोलीस योग्य ती कारवाई करतील, अशी प्रतिक्रिया भाजपा आमदार आणि मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम यांनी दिलीआहे. मात्र या घटनेनंतर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलाच कलगीतुरा रंगल्याचं चित्र पाहायला मिळतं आहे.

...तर कारवाई केली जाईल - मुख्यमंत्री : दरम्यान, मुंबईतील वांद्रे किल्ल्यावरील दारू पार्टीच्या धक्कादायक घटनेनंतर राजकीय क्षेत्रातून विविध प्रतिक्रिया समोर येत असताना आता यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. मुंबईतील वांद्रे किल्ल्यावर दारु पार्टी झाली आणि याला राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं परवानगी दिल्याचं म्हटलं जातं. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला असता, ते म्हणाले, "अशा प्रकारच्या व्हिडिओबद्दल मला समजलं. काही लोकांनी त्याबद्दल सांगितलं. पण मी हा व्हिडिओ पाहिला नाही. मात्र, त्याला जर परवानगी दिली असेल, तर कारवाई केली जाईल," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुंबई
वांद्रे किल्ल्यावर दारु पार्टी
अखिल चित्रे
देवेंद्र फडणवीस
LIQUOR PARTY AT BANDRA FORT

