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राज्यात दुष्काळ जाहीर होण्याची शक्यता, सरकारचा ‘रोडमॅप’ तयार - मकरंद पाटील

राज्यात दुष्काळ जाहीर होण्याची शक्यता आहे असं दिसतय. त्यासाठी सरकारन ‘रोडमॅप’ तयार केलाय. पाऊस, पीकनुकसान, पाणीसाठा आणि चाऱ्याची स्थिती त्यासाठी तपासण्यात येईल.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2026 at 5:41 PM IST

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मुंबई - अतिवृष्टी आणि पुरानंतर आता राज्यातील काही भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारनं दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यामुळे केवळ पाऊस कमी पडला म्हणून दुष्काळ जाहीर न करता प्रत्यक्ष परिस्थितीचं सर्वंकष मूल्यांकन केलं जाणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.

यंदा ऐन पावसाळ्यात दडी मारल्यानं दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं रोडमॅप तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्जन्यमानासह पीकनुकसान, पाणीसाठा, भूजलपातळी, चाऱ्याची उपलब्धता आणि पिण्याच्या पाण्याची स्थिती तपासल्यानंतर दुष्काळग्रस्त गावांबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या 1 कोटी 54 लाख शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात 21 हजार 543 कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर यंदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यास बाधित शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळावी, यासाठी प्रशासनाने आधीच तयारी सुरू केली आहे.

नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. खरीप हंगामात बाधित झालेल्या गावांतील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. आगामी काळात पाऊस, पीक नुकसान आणि पाणी उपलब्धतेच्या अहवालानंतर राज्यातील कोणत्या भागात दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत निर्णय होईल. - मकरंद जाधव पाटील, मंत्री, मदत व पुनर्वसन


तीन टप्प्यांत दुष्काळाचं मूल्यांकन
दुष्काळ निश्चित करण्यासाठी तीन टप्प्यांची कार्यपद्धती ठरवण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात पर्जन्यमानाशी संबंधित अनिवार्य निर्देशांक तपासले जातील. त्यानंतर प्रभावदर्शक निर्देशांकांच्या आधारे दुष्काळाची तीव्रता निश्चित केली जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण आणि पडताळणी करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. क्षेत्रीय सर्वेक्षणात पिकांचं नुकसान 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळल्यास संबंधित गाव दुष्काळी घोषित करण्यासाठी पात्र ठरणार आहे.


पाऊसच नव्हे, पाणी-चाऱ्याचीही स्थिती महत्त्वाची
दुष्काळी परिस्थितीचं मूल्यांकन करताना पर्जन्यमानासोबत पेरणीचे क्षेत्र, मृदा आर्द्रता, भूजलपातळी, पाणीसाठा, चाऱ्याची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर यांसारख्या सामाजिक-आर्थिक घटकांचाही विचार केला जाणार आहे. खरिपाच्या हंगामासाठी दुष्काळ घोषित करण्याची अंतिम तारीख 30 ऑक्टोबर, तर रब्बी हंगामासाठी 31 मार्च निश्चित करण्यात आली आहे. दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यास टँकर सुरू करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय स्तरावरच देण्यात आले आहेत.


जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
दुष्काळी परिस्थितीवर सातत्याने देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय तसेच जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समित्या कार्यरत राहणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती काम करणार असून, राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीच्या अंतिम अहवालानंतर दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. कृषी विभागाकडून महसूल विभागासोबत राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच क्षेत्रीय दौरे करून परिस्थितीची पाहणी केली जाईल. त्यानंतर आवश्यक उपाययोजनांबाबतच्या शिफारशी मंत्रिमंडळासमोर मांडल्या जाणार आहेत.

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TAGGED:

DROUGHT BEING DECLARED
मकरंद पाटील
दुष्काळसदृश परिस्थिती
राज्यात दुष्काळ
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