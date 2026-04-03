माळरानात कांदा काढत असताना वीज कोसळली; माजी उपसरपंचाच्या भावाचा मृत्यू
वादळी पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होऊन शेतकरी हतबल असताना प्रशासन मात्र जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडणुकीत मग्न आहे.
Published : April 3, 2026 at 10:00 PM IST
सातारा- जिल्ह्यात गेल्या चार दिवसांपासून वादळी पाऊस पडत आहे. त्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले असून, वीज कोसळून दोघांचा मृत्यू झालाय. कराड तालुक्यात शुक्रवारी दुपारी वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटात वादळी पावसाने थैमान घातले. शेतातील कांदा काढत असतानाच अंगावर वीज कोसळून एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. सतीश नाथा सूर्यवंशी (रा. भोळेवाडी, ता. कराड), असे मृताचे नाव आहे. भोळेवाडी गावचे माजी उपसरपंच शंकर नाथा सूर्यवंशी यांचे ते बंधू होते. वादळी पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होऊन शेतकरी हतबल असताना प्रशासन मात्र जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडणुकीत मग्न आहे.
वादळी पावसाने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान : सातारा जिल्ह्यात गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादळी पावसाने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. तसेच वीज कोसळल्याने 25 शेळ्या-मेंढ्यांसह एक मेंढपाळ महिला आणि एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. काढणीला आलेल्या पिकांचे वादळी पावसाने मोठे नुकसान केल्याने शेतकरी हतबल झालेत.
दक्षिण मांड खोऱ्यालादेखील वळवीच्या पावसानं झोडपून काढले : सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, खंडाळा, फलटण, लोणंद या दुष्काळी भागात वळीव पावसाने दमदार हजेरी लावली होती. त्यानंतर गेल्या दोन दिवसांपासून कराड तालुक्यातील दक्षिण मांड खोऱ्यालादेखील वळवीच्या पावसानं झोडपून काढले आहे. वाऱ्यामुळे घरांवरील पत्रे उडून गेले आहेत. तसेच गारपिटीमुळे सोलर पॅनलचे नुकसान झालंय. कोयनाकाठ परिसरात शुक्रवारी दुपारी वीज कोसळून भोळेवाडी गावातील शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला.
नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी देखील अधिकाऱ्यांना वेळ नाही : सातारा जिल्ह्यात चार दिवसांपासून वादळी पावसाने प्रचंड नुकसान झाले असताना जिल्हा प्रशासन मात्र झेडपी पदाधिकारी निवडणुकीच्या धामधुमीत मग्न असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी देखील अधिकाऱ्यांना वेळ नाही. नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश सरकारने दिले असले तरी महसूल प्रशासनाने नुकसानीची अद्याप पाहणी देखील केलेली नाही.
