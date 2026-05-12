तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या मजुरावर अस्वलाचा जीवघेणा हल्ला, भरणोली जंगल परिसरातील दुर्घटना

तेंदूपत्ता संकलनासाठी जायचं आणि जीव धोक्यात घालायचा अशी अवस्था अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात झालीय. तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या मजुरावर अस्वलानं जीवघेणा हल्ला केलाय. परिसरात भीतीचं वातावरण आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 12, 2026 at 5:31 PM IST

गोंदिया - जिल्ह्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात लोक जंगलात जाऊन तेंदूपत्ता संकलन करत असतात. अशातच अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. मागील चार दिवसांत तिसरी गंभीर घटना घडल्यानं संपूर्ण तालुका हादरला आहे. तेंदूपत्ता संकलनासाठी जंगलात गेलेल्या एका मजुरावर अस्वलानं अचानक जीवघेणा हल्ला करून गंभीर जखमी केल्याची घटना आज ता 12 मे रोजी मंगळवारी सकाळी आठ वाजताच्या सुमारास घडली. तीरखुरी सहवन क्षेत्र भाग क्रमांक 9 अंतर्गत नियत क्षेत्र क्रमांक 3 मधील भरणोली जंगल परिसरात ही घटना घडली. या घटनेत दीपक रतिराम गावळे (वय 40) रा. भरणोली हे गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर सध्या केशोरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत.

या घटनेमुळे जंगलालगतच्या गावांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, परिसरातील काही मजूर नेहमीप्रमाणे पहाटेच्या सुमारास जंगलात तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेले होते. सकाळी तेंदूपत्ता गोळा करण्याचं काम सुरू असताना दाट जंगल परिसरातून अचानक अस्वल बाहेर आलं आणि दीपक गावळे यांच्यावर हल्ला चढवला. या अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे परिसरात एकच गोंधळ उडाला. अस्वलानं गावळे यांच्या मांडीवर, शरीराच्या इतर भागांवर गंभीर जखमा केल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यांच्यासोबत असलेल्या इतर मजुरांनी आरडाओरड करत मदतीसाठी धाव घेतली. मजुरांच्या आरडा ओरडीमुळे अस्वल जंगलाच्या दिशेनं पसार झालं. त्यानंतर जखमी अवस्थेतील दीपक गावळे यांना सहकान्यांनी जंगलाबाहेर आणून तातडीनं उपचारासाठी केशोरी आरोग्य केंद्रात दाखल केलं. अजून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच गोठणगाव वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. वनविभागाकडून पंचनामा करण्यात आला असून परिसरातील नागरिकांनी जंगलात जाताना सतर्क राहावे, एकटे जाऊ नये तसंच वन्यप्राण्याचा वावर दिसल्यास तत्काळ वनविभागाला माहिती द्यावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.


"अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात मागील चार दिवसांपासून वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. त्यामुळे जंगलालगतच्या गावांमध्ये दहशतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. पहिली घटना 9 मे रोजी जाभडी-गंधारी जंगल परिसरात घडली होती. तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या सुनीता हटवार या महिलेवर दबा धरून बसलेल्या वाघाने हल्ला करून गंभीर जखमी केलं. त्यांच्यावर ग्रामीण रुग्णालय नवेगाव बांध येथे उपचार सुरू आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या घटनेत मौजा वडेगाव बंध्या येथील 65 वर्षीय कौशल्या रहाटे या वृद्ध महिलेचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. या दोन घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं तातावरण असतानाच आता अस्वलाच्या हल्ल्याची तिसरी घटना समोर आल्यानं तालुक्यात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

