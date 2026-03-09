ETV Bharat / state

बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्या कंपनीचा तात्पुरता परवाना रद्द; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांची विधान परिषदेत घोषणा

प्रक्रियेनुसार उबर इंडिया, रोपेडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (ओला) या कंपन्यांना मुंबईत 30 दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना देण्यात आले होते.

Transport Minister Pratap Sarnaik
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 9, 2026 at 4:40 PM IST

मुंबई : मुंबई आणि परिसरात वाढत चाललेल्या बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवांवर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. तसेच संबंधित कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत दिली. विधानपरिषदेत आमदार सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनेवर उत्तर देताना सरनाईक यांनी ही घोषणा केली.

टॅक्सी वाहतूक व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण तयार : केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे 2020च्या आधारे महाराष्ट्रात ई-बाईक (दुचाकी) टॅक्सी वाहतूक व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आलंय. या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने 7 ऑगस्ट 2024 रोजी मंजुरी दिली होती. राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्र ई-बाईक-टॅक्सी नियम 2024 नियमांनुसार बाईक टॅक्सी सेवा 100 टक्के इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक असावे, असा नियम आहे. तसेच या सर्व अटी आणि निकष पूर्ण करण्यासाठी अर्जदार कंपन्यांना ठराविक कालावधी देण्यात आला होता, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मुंबई महानगर प्रदेशात 30 दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना : या प्रक्रियेनुसार उबर इंडिया सिस्टीम्स प्रा. लि., रोपेडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (ओला) या कंपन्यांना मुंबई महानगर प्रदेशात 30 दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना (Provisional Licence) देण्यात आले होते. या कालावधीत आवश्यक सर्व अटींची पूर्तता करून अंतिम परवाना घेणे अपेक्षित होते. मात्र उबर, ओला आणि रॅपिडो या कंपन्यांनी नियमांचे पालन न करता बेकायदा पद्धतीने सेवा सुरू ठेवल्याचं समोर आलंय. काही ठिकाणी बाईक टॅक्सी चालकांमुळे अपघात झाले, तसेच महिलांच्या सुरक्षेबाबत तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने संबंधित कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या असून, काही प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यात गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत, असं सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं.

बेकायदा बाईक टॅक्सी वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश : तसेच यावेळी राज्यभरातील प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना बेकायदा बाईक टॅक्सी वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष पथकांमार्फत तपासणी करून नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. एप्रिल 2024 पासून आतापर्यंत १३० दुचाकी वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून सुमारे ३३ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे, अशी माहितीही सरनाईक यांनी दिली. राज्यात बाईक टॅक्सी सेवा केवळ नियमांनुसार आणि सुरक्षिततेची पूर्ण खात्री करूनच सुरू राहावी यासाठी सरकार कटिबद्ध असून नियमांचे उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

