रक्त वाया जाऊ नये म्हणून एलजीबीटीक्यूआयए समुदायाला रक्तदानास बंदी; समुदायाच्या कार्यकर्त्यांकडून निर्णयाचं स्वागत
एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील व्यक्ती एचआयव्ही संसर्गाच्या हाय रिस्क झोनमध्ये असल्याचं कारण राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेनं दिलं आहे. त्यामुळं समुदायाला रक्तदानावर बंदी घालण्यात आली.
Published : November 19, 2025 at 4:11 PM IST
मुंबई : 'रक्तदान श्रेष्ठदान मानलं जातं!' मानवी जीवन वाचवणाऱ्या रक्ताचं दान हे धर्म, जात किंवा महिला किंवा पुरुष असा भेद बघून केलं जात नाही, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. पण त्याला आता अपवाद आहे. आरटीआय कार्यकर्त्यानं मागवलेल्या माहितीला उत्तर देताना राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेनं एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील व्यक्ती रक्तदान करू शकत नाहीत, असं स्पष्ट केलं आहे.
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेनं दिलं कारण : एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील व्यक्ती एचआयव्ही संसर्गाच्या हाय रिस्क झोनमध्ये असल्याचं कारण राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेनं दिलं आहे. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेनुसार यामध्ये गे, ट्रान्सजेंडर, सेक्स वर्कर आणि ड्रग्ज टोचून घेणारे लोक मोठ्या प्रमाणावर एचआयव्ही संसर्गाच्या हाय रिस्क झोनमध्ये आहेत. तर एलजीबीटीक्यूआयए समुदायाचे कार्यकर्ते अशोक राव कवी यांनी या निर्णयाचं स्वागत करत आकडेवारीनुसार एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील जास्त व्यक्तींना एचआयव्ही संसर्ग झाल्याचं समोर आल्यानं आरोग्य विभाग योग्य मार्गदर्शक तत्त्वानुसार काम करत आहे, असं स्प्ष्ट केलंय.
भविष्यातील संसर्गाला आळा घालण्याचा प्रयत्न : एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील व्यक्ती रक्तदान करू शकतो का? जर रक्तदान करू शकत नाही तर कारण काय? असा प्रश्न आरटीआय कार्यकर्त्यानं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेला विचारला होता? या प्रश्नाचं उत्तर देताना राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेतर्फे डॉ. मानस रॉय यांनी एचआयव्ही संसर्गाच्या आकडेवारीनुसार एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील व्यक्ती एचआयव्ही संसर्गाच्या हाय रिस्क झोनमध्ये असल्यानं अशा व्यक्ती रक्तदान करू शकत नाही, असं सांगितलं. रक्त स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीच्या आरोग्याला धोका होऊ नये तसंच एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील व्यक्तीनं दान केलेलं रक्त एचआयव्ही संसर्गित असेल तर ते वाया जाणार, असं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटलं आहे. यातून एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्यावर टिप्पणी करण्याचा हेतू नसून भविष्यातील संसर्गाला आळा घालण्याचा प्रयत्न असल्याचं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वात नमूद केलं आहे.
...तर रक्तदान करू नये : रक्तदान करताना रक्तदात्याला तुम्ही एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील आहात का? असा प्रश्न विचारला जातो. यूएनएआयडीएस संघटनेच्या आकडेवारीनुसार भारतातील एलजीबीटीक्यूआयए व्यक्तींमध्ये एचआयव्हीचा प्रसार सामान्य लोकसंख्येच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. समलिंगी पुरुष आणि पुरुषांसोबत लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या इतर पुरुषांमध्ये (एमएसएम) एचआयव्ही संसर्गाचं प्रमाण 2.7 टक्के आणि ट्रान्सजेंडर लोकांमध्ये 3.1 टक्के इतकं आहे. तर सामान्य प्रौढांमध्ये हा दर सुमारे 0.2 टक्के इतका आहे. याचबरोबर एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील असे अनेक व्यक्ती आहेत चाचणी करण्यासाठी उदासीन आहेत. त्यामुळं प्रशासनानं जागरूक राहून रक्तदानातून एचआयव्हीचा प्रसार होऊ नये, यासाठी रक्तदान करतेवेळी रक्तदात्याला तुम्ही एलजीबीटीक्यूआय समुदायातील आहेत का? असा प्रश्न विचारून एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील असतील तर रक्तदान करू नये, अशा सूचना दिल्याचं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वात नमूद केलं आहे.
गटानुसार एचआयव्हीचा प्रसार :
- पुरुषांसोबत लैंगिक संबंध ठेवणारे पुरुष (एमएसएम) : यूएनएआयडीएसच्या अहवालानुसार अंदाजे 2.7 टक्के
- ट्रान्सजेंडर लोक : यूएनएआयडीएसच्या अहवालानुसार अंदाजे 3.1 टक्के
- सामान्य प्रौढ लोकसंख्या : सामान्य प्रौढांमध्ये एचआयव्हीचा प्रसार अंदाजे 0.2 टक्के
एलजीबीटीक्यूआयए समुदायाकडून निर्णयाचं स्वागत : एलजीबीटीक्यूआयए समुदायाचे कार्यकर्ते अशोक राव कवी यांनी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं. "एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील व्यक्तींमध्ये एचआयव्हीचा संसर्ग जास्त झाल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं," असं अशोक यांनी सांगितलं. "बऱ्याच वेळा एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील व्यक्तींनी दान केलेलं रक्त एचआयव्ही संसर्ग असल्याचं लक्षात आलं की, फेकून द्यावंच लागतं. त्यामुळं खरं तर सामाजिक जबाबदारी म्हणून हे सत्य स्वीकारत एलजीबीटीक्यूआयए समुदायानं रक्तदान न करणं जास्त योग्य आहे. त्यामुळं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेनं एलजीबीटीक्यूआयए समुदायाला रक्तदान करू नये, असं सुचवलं आहे. त्याबाबत वाईट वाटून घेण्याची गरज नाही. शिवाय अनेक एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील सदस्यांना सामाजिक जबाबदारीचं भान नाही," असं अशोक राव कवी म्हणाले.
...आणि पुढील अनर्थ टळला : "साताऱ्यातील डिलिव्हरी झालेल्या महिलेला अतिरक्तस्रावामुळं रक्ताची तातडीची गरज भासली. तेव्हा तिच्या गे असलेल्या दिरानं रक्तदान केलं. मात्र, रक्ताची तपासणी न करता त्याचं एचआयव्ही बाधित रक्त महिलेला चढवल्यामुळं त्या महिलादेखील एचआयव्हीची लागण झाली. मुंबईमधील एका व्यक्तीनं तो गे असल्याचं लपवलं होतं. त्याच्या आईला आजारादरम्यान अचानक रक्ताची गरज लागली असता त्यानं रक्तदान केलं. मात्र, जागरूक डॉक्टरांनी रक्त तपासणी केली, तेव्हा तो एचआयव्ही बाधित असल्याचं लक्षात आल्यानं ते रक्त त्याच्या आईला दिलं नाही, त्यामुळं पुढचा अनर्थ टळला. पण जर अशा घटना होत असतील तर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेनं घेतलेली भूमिका योग्य आहे," असं अशोक यांनी सांगितलं.
रक्तदान शिबिरात वेगळेच प्रश्न : मुंबईमधील एका सरकारी हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर वेळोवेळो आयोजित केल्या जाणाऱ्या रक्तदान शिबिरातील अशा वाया जाणाऱ्या रक्तबाबतचा मुद्दा अधोरेखित केला. रेल्वे स्टेशन्सवरची तसंच राजकीय व्यक्तींनी घेतलेल्या रक्तदान शिबिरामध्ये कोणीही तुम्ही एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील आहेत काय? असा प्रश्न विचारत नाही किंवा रक्तदान करणारी व्यक्ती स्वतः कधी मी एलजीबीटीक्यूआयए समुदायातील आहे, असं सांगत नाही. त्यामुळं जेव्हा रक्तदान शिबिरानंतर दुसऱ्या दिवशी, असं संसर्गित रक्त आढळतं तेव्हा ते फेकून दिलं जातं, असं डॉक्टरनी सांगितलं. मात्र, यातून रक्तदान करणाऱ्यांचं रक्त आणि रक्त जमवणाऱ्या तसंच त्याची चाचणी करणाऱ्या आरोग्य विभागाचे श्रम वाया जातात, याकडं डॉक्टरांनी लक्ष वेधलं.
